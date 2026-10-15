Легендарный футболист заказал яхту, которая станет не только элементом комфорта для его семьи. Об этом сообщила компания Sunreef Yachts.
Как жизнь Месси связана с яхтами
В настоящее время яхта-катамаран Ultima 88 длиной около 28 метров находится на стадии строительства в ОАЭ. В будущем новое приобретение Лионеля Месси будет включать: пять роскошных кают, среди которых просторная мастер-каюта, зоны отдыха с панорамными видами, бассейн морского типа Ocean Lounge и специальный гараж для гидроцикла.
Мы с семьей всегда любили проводить время в море, когда появляется такая возможность. У Sunreef Yachts есть стиль и функции, которые мне очень нравятся, и они идеально соответствуют тому, что я ищу. Я с нетерпением жду, когда смогу опробовать Ultima 88 и насладиться ею вместе с семьей,
– прокомментировал Месси.
Стоимость этого объекта оценивается примерно в 10 миллионов евро.
Проект будущей яхты Лионеля Месси / Фото Sunreef Yachts
Почему Месси еще нужна новая яхта
Отметим, что яхта станет частью проекта IM Ocean, который аргентинец реализует совместно с испанской компанией Med Cat Yachts. Речь идет о сдаче в аренду яхт и катамаранов на Балеарских островах, в частности вблизи Майорки, Ибицы и Форментеры.
Недавно стало известно, какие зарплаты получают самые богатые спортсмены мира. В этом списке есть и Месси.