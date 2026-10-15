Легендарный футболист заказал яхту, которая станет не только элементом комфорта для его семьи. Об этом сообщила компания Sunreef Yachts.

Как жизнь Месси связана с яхтами

В настоящее время яхта-катамаран Ultima 88 длиной около 28 метров находится на стадии строительства в ОАЭ. В будущем новое приобретение Лионеля Месси будет включать: пять роскошных кают, среди которых просторная мастер-каюта, зоны отдыха с панорамными видами, бассейн морского типа Ocean Lounge и специальный гараж для гидроцикла.

Мы с семьей всегда любили проводить время в море, когда появляется такая возможность. У Sunreef Yachts есть стиль и функции, которые мне очень нравятся, и они идеально соответствуют тому, что я ищу. Я с нетерпением жду, когда смогу опробовать Ultima 88 и насладиться ею вместе с семьей,

– прокомментировал Месси.

Стоимость этого объекта оценивается примерно в 10 миллионов евро.

Проект будущей яхты Лионеля Месси / Фото Sunreef Yachts

Почему Месси еще нужна новая яхта

Отметим, что яхта станет частью проекта IM Ocean, который аргентинец реализует совместно с испанской компанией Med Cat Yachts. Речь идет о сдаче в аренду яхт и катамаранов на Балеарских островах, в частности вблизи Майорки, Ибицы и Форментеры.

Недавно стало известно, какие зарплаты получают самые богатые спортсмены мира. В этом списке есть и Месси.