Легендарний футболіст замовив яхту, яка слугуватиме не лише елементом комфорту для його родини. Про це повідомила компанія Sunreef Yachts.

Як життя Мессі пов’язане із яхтами

Наразі яхта-катамаран Ultima 88 довжиною близько 28 метрів перебуває на етапі будівництва в ОАЕ. У майбутньому новий елемент майна Ліонеля Мессі включатиме: п’ять розкішних кают, серед яких простора майстер-каюта, зони відпочинку з панорамними краєвидами, басейн морського типу Ocean Lounge та спеціальний гараж для гідроцикла.

Ми з сім’єю завжди любили проводити час у морі, коли є така можливість. У Sunreef Yachts є стиль і функції, які мені дуже подобаються, і вони ідеально відповідають тому, що я шукаю. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу випробувати Ultima 88 і насолодитися нею разом із родиною,

– прокоментував Мессі.

Ціна цього об’єкта оцінюється приблизно у 10 мільйонів євро.

Проєкт майбутньої яхти Ліонеля Мессі / Фото Sunreef Yachts

Для чого ще Мессі нова яхта

Зазначимо, що яхта стане частиною проєкту IM Ocean, який аргентинець реалізовує разом з іспанською компанією Med Cat Yachts. Йдеться про здачу в оренду яхт та катамаранів на Балеарських островах, зокрема поблизу Майорки, Ібіци та Форментери.

Нещодавно стало відомо, які зарплати отримують найбагатші спортсмени світу. Є у цьому списку і Мессі.