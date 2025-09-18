В Лиге чемпионов 2025-2026 состоялись матчи 1 тура основного этапа турнира. Центральным матчем среды, 17 сентября, стала битва между Ливерпулем и Атлетико, сообщает 24 Канал.

Как спасался Ливерпуль?

Мерсисайдцы провели активную трансферную кампанию летом, усилившись почти на полмиллиарда евро. Как следствие, подопечные Арне Слота не теряли баллов на старте АПЛ.

Ливерпуль выиграл все четыре матча, но в каждом из них был близок к потере очков. Победы добывались мерсисайдцами на последних минутах игр:

4:2 против Борнмута, победные голы на 88 и 90+4 минутах

3:2 против Ньюкасла, победный гол на 90+10 минуте

1:0 против Арсенала, победный гол на 83 минуте

1:0 против Бернли, победный гол на 90+5 минуте

Ливерпуль – Атлетико 3:2

Голы: Робертсон, 4, Салах, 6, ван Дейк, 90+2 – Льоренте, 45+3, 81.

В игре против Атлетико подопечные Слота были близки к первой осечке сезона. Для Ливерпуля все начиналось очень удачно, ведь уже на шестой минуте счетом был 2:0 в их пользу.

Героем стал Мохамед Салах. Египтянин сначала ассистировал на Робертсона, а затем сам расписался в воротах Облака. Однако после этого мерсисайдцы расслабились и позволили сопернику создать камбэк.

Главным действующим лицом "матрасников" стал Маркос Льоренте. Перед перерывом он сократил отставание в счете, а под занавес матча оформил дубль. Испанцу удался шедевральный удар слета из-за пределов штрафной площади.

Мяч был забит на 81-й минуте, поэтому казалось, что Атлетико сможет сломать успешную серию Ливерпуля. Однако мерсисайдцы снова включились в компенсированное время и достигли своего. На 90+2 минуте ван Дейк точно замкнул подачу с углового и принес своей команде победу.

Симеоне сорвался на фанате

От этого гола не выдержали нервы у тренера Атлетико Диего Симеоне. Аргентинец устроил драку с фанатом "красных", который бросал в его адрес не слишком приятные слова.

В результате, коуч получил красную карточку и покинул поле стадиона "Энфилд" в сопровождении полицейских. Сам Диего после матчей объяснил причину своих эмоций.

Фанаты говорят, что заботятся о тебе, а потом оскорбляют тебя всю игру. И ты не можешь ничего сказать. Моя реакция была неоправданной, но невозможно терпеть такие оскорбления 90 минут без остановки. Они оскорбляли меня всю игру. Я надеюсь, что Ливерпуль найдет человека, который это сделал,

– отметил тренер Атлетико.



Симеоне покинул поле в сопровождении полицейского / Фото скриншот с трансляции

Отметим, что для мадридцев новый сезон начался не слишком удачно. Атлетико получил лишь 5 очков в четырех стартовых матчах Ла Лиги и сейчас занимает лишь 11 место.

Что произошло в Лиге чемпионов 2025-2026: