В Лізі чемпіонів 2025-2026 відбулись матчі 1 туру основного етапу турніру. Центральним матчем середи, 17 вересня, стала битва між Ліверпулем та Атлетіко, повідомляє 24 Канал.

Як рятувався Ліверпуль?

Мерсисайдці провели активну трансферну кампанію влітку, підсилившись майже на пів мільярда євро. Як наслідок, підопічні Арне Слота не втрачали балів на старті АПЛ.

Ліверпуль виграв усі чотири матчі, але в кожному з них був близьким до втрати очок. Перемоги здобувались мерсисайдцями на останніх хвилинах ігор:

4:2 проти Борнмута, переможні голи на 88 та 90+4 хвилинах

3:2 проти Ньюкасла, переможний гол на 90+10 хвилині

1:0 проти Арсеналу, переможний гол на 83 хвилині

1:0 проти Бернлі, переможний гол на 90+5 хвилині

Ліверпуль – Атлетіко 3:2

Голи: Робертсон, 4, Салах, 6, ван Дейк, 90+2 – Льоренте, 45+3, 81.

У грі проти Атлетіко підопічні Слота були близькими до першої осічки сезону. Для Ліверпуля все починалось дуже вдало, адже вже на шостій хвилині рахунком був 2:0 на їх користь.

Героєм став Мохамед Салах. Єгиптянин спочатку асистував на Робертсона, а потім сам розписався у воротах Облака. Проте після цього мерсисайдці розслабились та дозволили супернику створити камбек.

Головною дійовою особою "матрацників" став Маркос Льоренте. Перед перервою він скоротив відставання в рахунку, а під завісу матчу оформив дубль. Іспанцю вдався шедевральний удар злету з-за меж карного майданчика.

М'яч був забитий на 81-й хвилині, тож здавалось, що Атлетіко зможе зламати успішну серію Ліверпуля. Проте мерсисайдці знову увімкнулися в компенсований час та досягли свого. На 90+2 хвилині ван Дейк влучно замкнув подачу з кутового та приніс своїй команді перемогу.

Огляд матчу Ліверпуль – Атлетико: дивитися відео

Сімеоне зірвався на фанаті

Від цього голу не витримали нерви у тренера Атлетіко Дієго Сімеоне. Аргентинець влаштував бійку із фанатом "червоних", який кидав на його адресу не надто приємні слова.

Як Сімеоне посварився із фанатом: дивитися відео

Як наслідок, коуч отримав червону картку та залишив поле стадіону "Енфілд" у супроводі поліцейських. Сам Дієго після матчів пояснив причину своїх емоцій.

Фанати говорять, що піклуються про тебе, а потім ображають тебе всю гру. І ти не можеш нічого сказати. Моя реакція була невиправданою, але неможливо терпіти такі образи 90 хвилин без зупинки. Вони ображали мене всю гру. Я сподіваюся, що Ліверпуль знайде людину, яка це зробила,

– зазначив тренер Атлетико.



Сімеоне залишив поле у супроводі поліцейського / Фото скріншот з трансляції

Відзначимо, що для мадридців новий сезон розпочався не надто вдало. Атлетіко здобув лише 5 очок у чотирьох стартових матчах Ла Ліги та нині посідає лише 11 місце.

