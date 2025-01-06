Ливерпуль определился с заменой для Салаха: звездный игрок Реала покорил сердце Арне Слота
Уже со следующего сезона мерсисайдцам придется обходиться без своей главной звезды последних лет. Ливерпуль уже начал поиски преемника Мохамеда Салаха.
Уже летом 2025 года Ливерпуль, скорее всего, попрощается с Мохамедом Салахом. Клуб и игрок до сих пор не смогли подписать новый контракт, тогда как действующий завершается в конце этого сезона.
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Бразилец на место Салаха
Похоже, что мерсисайдцы уже смирились с уходом лидера и ищут ему замену. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на El Nacional, приоритетным вариантом для Ливерпуля является бразилец Родриго Гоес.
23-летним нападающим Реала лично заинтересовался наставник "красных" Арне Слот. Нидерландец высоко ценит результативность Родриго, а также его скорость, дриблинг.
В Мадриде же перспективы Родриго могут ухудшиться из-за прихода Мбаппе и Эндрика этим летом. Впрочем ценник на игрока может быть заоблачным, ведь его контракт с Реалом действует вплоть до 2028 года.
Карьера Родриго в Реале
Гоес перебрался в Мадрид из Сантоса в 2019 году за 45 миллионов евро. За это время он оформил 60 голов и 45 ассистов в 238 матчах. Ему покорилось 13 трофеев, среди которых две Лиги чемпионов и три чемпионства в Ла Лиге.
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В этом сезоне футболист в основном играет в основе Реала и в 22 матчах забил 6 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 100 миллионов евро.
Что касается Ливерпуля, то команда сейчас является фаворитом во всех турнирах, где участвует. Мерсисайдцы выиграли все шесть матчей в Лиге чемпионов, а также уверенно лидируют в АПЛ отрывом в шесть очков от Арсенала при матче в запасе.