Ливерпуль – Лилль 2:1

Голы: Салах, 34, Эллиотт, 67 – Дэвид, 62.

В Лиге чемпионов на этой неделе проходят матчи 7 тура основной стадии сезона 2024-2025. На вторник было вынесено девять встреч, сообщает 24 Канал.

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Мерсисайдцев не остановить

Среди них была и игра с участием Ливерпуля, который лидирует в общей таблице. Более того, команда Арне Слота выиграла все шесть своих матчей в турнире и досрочно обеспечила себя путевкой в плей-офф.

В предпоследнем туре мерсисайдцы принимали сенсационный Лилль, который переигрывал уже Реал и Атлетико в этом турнире. Победа над французами обеспечила бы англичанам место в топ-8 и прямую путевку в 1/8 финала.

Ливерпуль ожидаемо владел инициативой и вышел вперед в середине первого тайма. Джонс разрезной передачей вывел Салаха один на один и египтянин оформил свой 22-ый гол в сезоне.

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Задача мерсисайдцев облегчилась с удалением Манди, однако Лиллю удалось сравнять счет с первого же удара в створ. Выстрел Гаральдссона был заблокирован ван Дейком, но на добивание удачно сыграл Дэвид.

Но в дальнейшем Ливерпуль воспользовался большинством и дожал "догов". Помог хозяевам в этом рикошет после дальнего удара Эллиотта. Таким образом мерсисайдцы одержали седьмую победу подряд.

Эта победа не только вывела команду Слота напрямую в 1/8 финала, а и почти обеспечило первое место в этапе лиги. Теоретически Ливерпуль может обойти Барселона в случае победы в последнем туре над Аталантой и поражения мерсисайдцев от ПСВ.