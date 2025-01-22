Ліверпуль – Лілль 2:1

Голи: Салах, 34, Елліотт, 67 – Девід, 62.

В Лізі чемпіонів цього тижня проходять матчі 7 туру основної стадії сезону 2024-2025. На вівторок було винесено дев'ять зустрічей, повідомляє 24 Канал.

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Мерсисайдців не зупинити

Серед них була і гра за участі Ліверпуля, який лідирує в загальній таблиці. Ба більше, команда Арне Слота виграла всі шість своїх матчів у турнірі та достроково забезпечила себе путівкою у плей-оф.

У передостанньому турі мерсисайдці приймали сенсаційний Лілль, який перегравав вже Реал та Атлетіко в цьому турнірі. Перемога над французами забезпечила б англійцям місце у топ-8 та пряму путівку в 1/8 фіналу.

Ліверпуль очікувано володів ініціативою та вийшов вперед всередині першого тайму. Джонс розрізною передачею вивів Салаха сам на сам і єгиптянин оформив свій 22-ий гол в сезоні.

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Завдання мерсисайдців полегшилось із вилученням Манді, проте Ліллю вдалось зрівняти рахунок із першого ж удару у ствір. Постріл Гаральдссона був заблокований ван Дейком, але на добивання вдало зіграв Девід.

Але в подальшому Ліверпуль скористався більшістю та дотиснув "догів". Допоміг господарям у цьому рикошет після дальнього удару Елліотта. Таким чином мерсисайдці здобули сьому перемогу поспіль.

Ця перемога не тільки вивела команду Слота напряму в 1/8 фіналу, а і майже забезпечило перше місце у етапі ліги. Теоретично Ліверпуль може обійти Барселона в разі перемоги в останньому турі над Аталантою та поразки мерсисайдців від ПСВ.