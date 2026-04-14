Ушла из жизни олимпийская чемпионка Людмила Гуревич
В понедельник, 13 апреля, на 91-м году жизни умерла олимпийская чемпионка Людмила Гуренко, известная под фамилиями Лысенко и Шевцова.
- Она получила золотую медаль на Олимпийских играх в Риме 1960 года в беге на 800 метров и бронзу на чемпионате Европы 1954 года.
В понедельник, 13 апреля, на 91-м году жизни умерла советская украинская легкоатлетка Людмила Гуренко, которая специализировалась на беге на средние дистанции. Она также была известна под фамилиями Лысенко и Шевцова, под которыми выступала на протяжении своей спортивной карьеры.
Печальное известие было обнародовано на сайте Федерации легкой атлетики Украины. В сообщении федерация публично проинформировала о событии и выразила поддержку семье.
Что известно о Людмиле Гуревич?
По данным Википедии, она является олимпийской чемпионкой Игр в Риме 1960 года в беге на 800 метров.
Также спортсменка получила бронзовую награду чемпионата Европы 1954 года на этой же дистанции и неоднократно становилась призером и чемпионкой СССР в различных дисциплинах легкой атлетики: в частности боролась за "серебро" (1954) и "бронзу" (1956) на чемпионатах СССР в беге на 800 и 400 метров соответственно.
На национальном уровне она была чемпионкой УССР в беге на 400 и 800 метров, а также неоднократно получала серебряные (1952, 1953) и бронзовую (1959) награды чемпионатов УССР в беге на 400 метров.
Какая новость недавно всколыхнула олимпийский мир?
- Мать двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой, Людмила Петриченко, умерла 11 апреля. Об этом сообщили представители украинской диаспоры в США.
Прощание с Людмилой Петриченко состоится 17 апреля в США.