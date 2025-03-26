Звездный охранник Месси сенсационно вызвал на бой брата обидчика Майка Тайсона

Яссин Чуэко регулярно становится звездой соцсетей, а видео с его защитой Лионеля Месси постоянно становятся вирусными. На этот раз охранник звездного аргентинца решил бросить вызов популярному ютуберу Логану Полу.

Охранник нападающего Интер Майами решил проверить свои навыки по смешанным единоборствам в октагоне. Яссин Чуэко записал видео для Логана Пола, в котором призвал его к бою, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт охранника Месси в инстаграме.

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После обвинений Пола к Месси

Вероятно, что такой вызов от Чуэко был вызван конфликтом Логана-старшего с Месси. Ютубер, который занимается реслингом и боксом, обвинил Лионеля в схожести брендов. Недавно аргентинский футболист выпустил личный бренд энергетических напитков под названием "Mas+". В этом моменте Логан Пол усмотрел сходство с его брендом "Prime". Похоже, что Чуэко решил раз и навсегда закрыть рот Полу, который много болтает в соцсетях.

Слушай, Логан. Я записываю это видео, потому что многие люди останавливают меня на улицах. Мне присылают сообщения, пишут много комментариев в инстаграме об этом бое. Так что теперь пути назад нет. Сделаем этот бой для людей,

– сказал Чуэко.

Обращение Чуэко к Полу-старшему: смотрите видео

Напомним, что Яссин Чуеко – бывший военный, который служил в Афганистане и Ираке, а ныне защищает жизнь Лионеля Месси. Даже во время поединка Чуеко постоянно находится у границ поля, чтобы в любой момент спасти своего клиента от надоедливых фанов.

Отметим, что охранник звездного футболиста регулярно ошеломляет своих подписчиков адскими тренировками. Не удивительно, почему бывший военный пребывает в просто бешеной физической форме. После таких тренировок все тело точно пылает.