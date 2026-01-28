"Не вполне понятна": Беленюк о позиции Ломаченко относительно войны

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк высказался относительно позиции экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Речь идет о его отношении к войне России против Украины

Беленюк считает, что позиция Ломаченко относительно войны в Украине пока непонятна. В то же время он подчеркнул талант боксера, сообщает Sport-Express.ua.

Смотрите также Самые громкие спортивные события 2025 года: абсолют Усика, феерия ПСЖ и прощание Ломаченко

Что Беленюк сказал о позиции Ломаченко?

Беленюк отметил, что боксер во время полномасштабного вторжения редко комментирует войну.

Лишь однажды он опубликовал фото в военной форме, что было необычно для его страницы.

Жан Беленюк отметил, что позиция Василия Ломаченко по войне в Украине остается не совсем понятной, поскольку боксер почти не дает интервью на эту тему, и ему не хватает информации, чтобы полностью оценить его взгляды.

В то же время он добавил, что Ломаченко является выдающимся спортсменом, хотя, по его мнению, не полностью раскрыл свой талант в силу различных обстоятельств.

Что ранее Беленюк говорил о Ломаченко?