"Не вполне понятна": Беленюк о позиции Ломаченко относительно войны
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк высказался относительно позиции экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Речь идет о его отношении к войне России против Украины
Беленюк считает, что позиция Ломаченко относительно войны в Украине пока непонятна. В то же время он подчеркнул талант боксера, сообщает Sport-Express.ua.
Что Беленюк сказал о позиции Ломаченко?
Беленюк отметил, что боксер во время полномасштабного вторжения редко комментирует войну.
Лишь однажды он опубликовал фото в военной форме, что было необычно для его страницы.
Жан Беленюк отметил, что позиция Василия Ломаченко по войне в Украине остается не совсем понятной, поскольку боксер почти не дает интервью на эту тему, и ему не хватает информации, чтобы полностью оценить его взгляды.
В то же время он добавил, что Ломаченко является выдающимся спортсменом, хотя, по его мнению, не полностью раскрыл свой талант в силу различных обстоятельств.
Что ранее Беленюк говорил о Ломаченко?
Летом 2025 года Жан Беленюк уже комментировал позицию Ломаченко, отреагировав на его конфликт с волонтерами Сергеем Стерненко и Сергеем Притулой.
Беленюк не поддержал оскорбления в адрес боксера, однако назвал его трусом и опубликовал в фейсбуке фото Ломаченко в военной форме, спросив, от кого он планировал защищать Украину в начале войны.
Это стало реакцией на то, что Ломаченко в заметке об обстреле Белгорода-Днестровского не обвинил в нападении Россию, что вызвало шквал критики после 23 июня 2025 года.
Ломаченко закрыл свой инстаграм для пользователей из Украины, практически не пишет о войне и не называет Россию агрессором, а большинство его сообщений посвящены религиозной тематике в поддержку русской церкви.
- 5 июня 2025 года Василий Ломаченко официально заявил о завершении выступлений на профессиональном уровне.