Умер выдающийся итальянский вратарь Буффон

Футбольное сообщество всколыхнула печальная новость. Умер бывший футболист сборной Италии Лоренцо Буффон.

Он ушел в мир иной 25 ноября, информирует 24 Канал со ссылкой на Gazzetta dello sport. Легенде итальянской Серии А было 95 лет.

Что известно о смерти вратаря?

О трагическом событии сообщила его дочь. Она отметила, что похороны состоятся в закрытом формате.

Семья настояла на приватности прощальной церемонии. Таким было желание самого экс-футболиста.

Буффон умер в Латизане, в провинции Удине, где проживал. Причиной смерти стала остановка сердца.

К слову. Лоренцо был родственником другого выдающегося вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона. Он двоюродный брат дедушки легенды Ювентуса.

Какой след Буффон оставил в футболе?

На профессиональном уровне Лоренцо выступал с 1948 по 1965 год.

По данным Transfermarkt, большую часть карьеры провел в составе Милана. В течение десяти сезонов он сыграл 292 матча, в которых 96 раз оставлял свои ворота "сухими".

Также Буффон выступал за Интер, Дженоа и Фиорентину. Он 5 раз становился чемпионом Серии А.

В составе национальной сборной Италии провел 15 матчей, в пяти из них выходил на поле с капитанской повязкой.

После сообщения о трагическом известии Милан в соцсети X посвятил пост своему бывшему голкиперу. В клубе отметили, что Буффон был важной частью успехов команды в середине XX века.

Его руки, похожие на плоскогубцы, сделали Милан главным героем бесчисленных побед в 1950-х годах. Лоренцо был добрым человеком с большим сердцем. С глубоким волнением мы прощаемся с Лоренцо Буффоном и чтим его память,

– говорится в сообщении.

