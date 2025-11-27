Помер видатний італійський воротар Буффон

Футбольну спільноту сколихнула сумна новина. Помер колишній футболіст збірної Італії Лоренцо Буффон.

Він пішов у засвіти 25 листопада, інформує 24 Канал із посиланням на Gazzetta dello sport. Легенді італійської Серії А було 95 років.

Читайте також Ліга чемпіонів УЄФА 2025 – 2026: турнірна таблиця, результати матчів, календар

Що відомо про смерть воротаря?

Про трагічну подію повідомила його донька. Вона зазначила, що похорон відбудеться в закритому форматі.

Сім'я наполягла на приватності прощальної церемонії. Таким було бажання самого ексфутболіста.

Буффон помер у Латізані, в провінції Удіне, де проживав. Причиною смерті стала зупинка серця.

До слова. Лоренцо був родичем іншого видатного воротаря збірної Італії Джанлуїджі Буффона. Він двоюрідний брат дідуся легенди Ювентуса.

Який слід Буффон залишив у футболі?

На професійному рівні Лоренцо виступав з 1948 по 1965 рік.

За даними Transfermarkt, більшу частину кар'єри провів у складі Мілана. Протягом десяти сезонів він зіграв 292 матчі, в яких 96 разів залишав свої ворота "сухими".

Також Буффон виступав за Інтер, Дженоа та Фіорентину. Він 5 разів ставав чемпіоном Серії А.

У складі національної збірної Італії провів 15 матчів, у п'яти з них виходив на поле з капітанською пов'язкою.

Після повідомлення про трагічну звістку Мілан у соцмережі X присвятив пост своєму колишньому голкіперу. У клубі зазначили, що Буффон був важливою частиною успіхів команди в середині XX століття.

Його руки, схожі на плоскогубці, зробили Мілан головним героєм незліченних перемог у 1950-х роках. Лоренцо був доброю людиною з великим серцем. З глибоким хвилюванням ми прощаємося з Лоренцо Буффоном і вшановуємо його пам'ять,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше помер легенда українського футболу Андрій Полунін. В день смерті він брав участь у благодійному матчі, а вночі уві сні в нього відірвався тромб.