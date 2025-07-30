Сауль Альварес – один из величайших бойцов нынешнего поколения. Он выиграл 63 боя на профессиональном уровне и сейчас является абсолютом во втором среднем весе.

Мексиканский боксер принял участие в небольшом интерактиве. Его попросили составить рейтинг сильнейших бойцов мира современности, независимо от весовой категории, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кого Альварес считает лучшими боксерами современности?

"Канело", выбирая главных топов, назвал тройку лучших без учета себя. На первое место он поставил Александра Усика, который недавно нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал первым бойцом в истории, который трижды становился абсолютным чемпионом мира.

На второй позиции расположился еще один абсолют – японец Наоя Иноуэ. Он выступает во втором легчайшем весе и до сих пор не знал горечи поражения.

Тройку сильнейших замкнул Теренс Кроуфорд, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. Он провел на профессиональном уровне 41 бой и также является непобедимым, как и двое лидеров рейтинга.

"Канело" назвал свою тройку P4P: смотрите видео

К слову. Именно американский боксер станет следующим соперником Сауля Альвареса. Они сойдутся на ринге 13 сентября, где будут драться за все пояса мексиканца. Ради этого поединка "Охотник" поднимается сразу на две весовые категории.

Напомним, что ранее Рой Джонс назвал место Александра Усика в истории бокса. Он высоко оценил уровень украинского бойца.