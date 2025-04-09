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Sport News 24 Футбол Легенда Баварии поднялся на шестое место в гонке лучших бомбардиров ЛЧ в истории
9 апреля, 12:38
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Легенда Баварии поднялся на шестое место в гонке лучших бомбардиров ЛЧ в истории

Денис Иваненко
Основні тези
  • Томас Мюллер забил 57-й гол в Лиге чемпионов, поднявшись на шестое место в списке лучших бомбардиров турнира.
  • Мюллер покинет Баварию после завершения сезона 2024/2025, когда закончится его контракт.
  • Ответный матч между Интером и Баварией состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Во вторник, 8 апреля, состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/2025. В одном из них Бавария дома принимала Интер.

Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1. Единственный гол в составе мюнхенцев забил Томас Мюллер, сообщает 24 Канал.

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Солидное достижение

Немец отметился взятием ворот на 85-й минуте. Этот мяч стал для него 57-м в карьере в Лиге чемпионов.

Это позволило 35-летнему нападающему подняться на шестое место в гонке бомбардиров за всю историю турнира. Он опередил Руда ван Нистелроя, который забил 56 голов в 73 матчах.

Лучшие бомбардиры в истории ЛЧ: топ-8

  1. Криштиану Роналду – 140 голов в 183 матчах
  2. Лионель Месси – 129 (163)
  3. Роберт Левандовский – 103 (130)
  4. Карим Бензема – 90 (152)
  5. Рауль – 71 (142)
  6. Томас Мюллер – 57 (162)
  7. Руд ван Нистелрой – 56 (73)
  8. Килиан Мбаппе – 55 (86)

К слову. Нынешний сезон станет последним для Томаса Мюллера в составе Баварии. Стороны не будут продлевать контракт, который заканчивается уже 30 июня. Он был в структуре мюнхенцев с 2000 года.

Отметим, что ответный матч между Интером и Баварией состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.