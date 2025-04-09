Легенда Баварии поднялся на шестое место в гонке лучших бомбардиров ЛЧ в истории

Во вторник, 8 апреля, состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/2025. В одном из них Бавария дома принимала Интер.

Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1. Единственный гол в составе мюнхенцев забил Томас Мюллер, сообщает 24 Канал.

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Солидное достижение

Немец отметился взятием ворот на 85-й минуте. Этот мяч стал для него 57-м в карьере в Лиге чемпионов.

Это позволило 35-летнему нападающему подняться на шестое место в гонке бомбардиров за всю историю турнира. Он опередил Руда ван Нистелроя, который забил 56 голов в 73 матчах.

Лучшие бомбардиры в истории ЛЧ: топ-8

Криштиану Роналду – 140 голов в 183 матчах Лионель Месси – 129 (163) Роберт Левандовский – 103 (130) Карим Бензема – 90 (152) Рауль – 71 (142) Томас Мюллер – 57 (162) Руд ван Нистелрой – 56 (73) Килиан Мбаппе – 55 (86)

К слову. Нынешний сезон станет последним для Томаса Мюллера в составе Баварии. Стороны не будут продлевать контракт, который заканчивается уже 30 июня. Он был в структуре мюнхенцев с 2000 года.

Отметим, что ответный матч между Интером и Баварией состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.