Герой сборной Украины Анатолий Трубин стал лучшим вратарем Европы в 2025 году
- Анатолий Трубин возглавил рейтинг голкиперов топовых лиг Европы в 2025 году.
- Украинец оформил наибольшее количество клиншитов среди вратарей 15-ти лучших чемпионатов.
Анатолий Трубин удачно закрепился в европейском футболе. Украинец перебрался в Бенфику в 2023 году и успел стать важным игроком для лиссабонцев.
Особенно крутым у вратаря получился 2025 год. В течение него Трубин аж 61 матч на клубном уровне, а также еще семь – в составе сборной Украины, сообщает 24 Канал.
Как Трубин зажег в Бенфике?
В конце концов Анатолий попал в престижный список вратарей. Украинец возглавил рейтинг голкиперов топовых лиг по количеству "сухих матчей" в 2025 году.
В составе Бенфики Трубин оформил аж 26 клиншитов, опередив на две "сухие игры" кипера Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумму. В список попали только вратари из топ-15 национальных лиг Европы.
Рейтинг вратарей лучших чемпионатов Европы по клиншитам в 2025 году:
|
МЕСТО
|
ВРАТАРЬ
|
КЛУБ
|
ИГРЫ
|
КЛИНШИТЫ
|
1
|
Анатолий Трубин
|
Бенфика
|
61
|
26
|
2
|
Джанлуиджи Доннарумма
|
ПСЖ / Манчестер Сити
|
60
|
24
|
3
|
Грегор Кобель
|
Боруссия Д
|
65
|
23
|
4
|
Томаш Стракоша
|
АЕК Афины
|
44
|
22
|
5
|
Константин Цолакис
|
Олимпиакос
|
45
|
22
|
6
|
Лукаш Горничек
|
Брага
|
48
|
22
|
7
|
Диогу Кошта
|
Порту
|
53
|
22
|
8
|
Унаи Симон
|
Атлетик
|
54
|
22
|
9
|
Давид Рая
|
Арсенал
|
55
|
22
|
10
|
Тибо Куртуа
|
Реал
|
60
|
22
Отметим, что и в сборной Украины Трубин стал одним из героев в отборе на ЧМ-2026. Анатолий отыграл все шесть встреч осенью и совершил в этих матчах 17 сейвов.
Правда, лишь однажды украинец сохранил свои ворота "на замке". Но Анатолий все равно помог команде Сергея Реброва пройти в раунд плей-офф, где наша команда будет играть со Швецией.
Как складывается карьера Трубина в Бенфике?
- Анатолий присоединился к лиссабонскому клубу в январе 2023 года. Тогда Бенфика заплатила за кипера Шахтеру около 10 миллионов евро.
- При этом дончане прописали в контракте 40% прибыли от следующей перепродажи вратаря. Украинец сразу же завоевал место в основе команды и выиграл конкуренцию у Одиссеаса Влаходимоса.
- За это время он отыграл 126 матчей за Бенфику, в которых оформил 53 клинча. Также Анатолий имеет в своем активе 26 матчей за сборную Украины.
- Особенно успешным является текущий сезон для Анатолия – 15 матчей за "ноль" из 27-ми. Правда, его команда идет лишь третьей в чемпионате Португалии и занимает 25 место в турнирной таблице Лиги чемпионов.