4 января, 19:03
5

Герой сборной Украины Анатолий Трубин стал лучшим вратарем Европы в 2025 году

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Анатолий Трубин возглавил рейтинг голкиперов топовых лиг Европы в 2025 году.
  • Украинец оформил наибольшее количество клиншитов среди вратарей 15-ти лучших чемпионатов.

Анатолий Трубин удачно закрепился в европейском футболе. Украинец перебрался в Бенфику в 2023 году и успел стать важным игроком для лиссабонцев.

Особенно крутым у вратаря получился 2025 год. В течение него Трубин аж 61 матч на клубном уровне, а также еще семь – в составе сборной Украины, сообщает 24 Канал.

Как Трубин зажег в Бенфике?

В конце концов Анатолий попал в престижный список вратарей. Украинец возглавил рейтинг голкиперов топовых лиг по количеству "сухих матчей" в 2025 году.

В составе Бенфики Трубин оформил аж 26 клиншитов, опередив на две "сухие игры" кипера Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумму. В список попали только вратари из топ-15 национальных лиг Европы.

Рейтинг вратарей лучших чемпионатов Европы по клиншитам в 2025 году:

МЕСТО

ВРАТАРЬ

КЛУБ

ИГРЫ

КЛИНШИТЫ

1

Анатолий Трубин

Бенфика

61

26

2

Джанлуиджи Доннарумма

ПСЖ / Манчестер Сити

60

24

3

Грегор Кобель

Боруссия Д

65

23

4

Томаш Стракоша

АЕК Афины

44

22

5

Константин Цолакис

Олимпиакос

45

22

6

Лукаш Горничек

Брага

48

22

7

Диогу Кошта

Порту

53

22

8

Унаи Симон

Атлетик

54

22

9

Давид Рая

Арсенал

55

22

10

Тибо Куртуа

Реал

60

22

Отметим, что и в сборной Украины Трубин стал одним из героев в отборе на ЧМ-2026. Анатолий отыграл все шесть встреч осенью и совершил в этих матчах 17 сейвов.

Правда, лишь однажды украинец сохранил свои ворота "на замке". Но Анатолий все равно помог команде Сергея Реброва пройти в раунд плей-офф, где наша команда будет играть со Швецией.

Как складывается карьера Трубина в Бенфике?

  • Анатолий присоединился к лиссабонскому клубу в январе 2023 года. Тогда Бенфика заплатила за кипера Шахтеру около 10 миллионов евро.
  • При этом дончане прописали в контракте 40% прибыли от следующей перепродажи вратаря. Украинец сразу же завоевал место в основе команды и выиграл конкуренцию у Одиссеаса Влаходимоса.
  • За это время он отыграл 126 матчей за Бенфику, в которых оформил 53 клинча. Также Анатолий имеет в своем активе 26 матчей за сборную Украины.
  • Особенно успешным является текущий сезон для Анатолия – 15 матчей за "ноль" из 27-ми. Правда, его команда идет лишь третьей в чемпионате Португалии и занимает 25 место в турнирной таблице Лиги чемпионов.