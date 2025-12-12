Звезда сборной Украины стал автором гола месяца в европейском чемпионате
- Украинский полузащитник Георгий Судаков получил награду за лучший гол ноября в элитном дивизионе Португалии.
- Гол был забит 9 ноября в матче против Каса Пиа, который завершился вничью 2:2.
В элитном дивизионе Португалии по футболу накануне был определен лучший гол ноября. На приятную награду претендовали пять футболистов.
Одним из них был украинский полузащитник лиссабонской Бенфики Георгий Судаков. В конце концов именно его взятие ворот получило больше всего голосов во время голосования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liga Portugal.
Какой гол Судакова получил признание?
Был отмечен гол-красавец украинца в матче против Каса Пиа. Он состоялся 9 ноября в рамках 11 тура Примейра-лиги и завершился вничью со счетом 2:2.
В том поединке на 17-й минуте Георгий открыл счет во встрече. Он забил ударом с лету после навеса в штрафную площадь и сброса головой от Вангелиса Павлидиса.
Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре: смотрите видео
К слову. В голосовании Судаков опередил Наиса Джуахру (Ароука), Престианни (Бенфика), Диниша Пинту (Морейренсе) и Луиса Суареса (Спортинг).
Отметим, что накануне Георгий помог Бенфике одержать вторую подряд победу в Лиге чемпионов. "Орлы" одолели Наполи со счетом 2:0, благодаря чему поднялись на 25 строчку в турнирной таблице этапа лиги.
Что известно о выступлениях Судакова за Бенфику?
Украинский полузащитник стал игроком "орлов" в конце лета 2025 года, перейдя из Шахтера на правах аренды с пунктом об обязательном выкупе после завершения сезона.
Сумма его трансфера составит 27 миллионов евро и дончане получат процент от перепродажи футболиста.
По данным Transfermarkt, украинец провел в составе лиссабонцев 18 матчей. В них он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Следующая игра "орлов" состоится 14 декабря. Они на выезде в 20:00 по киевскому времени будут встречаться с Морейренсе.