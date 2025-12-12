Зірка збірної України став автором гола місяця у європейському чемпіонаті

В елітному дивізіоні Португалії з футболу напередодні було визначено найкращий гол листопада. На приємну відзнаку претендували п'ять футболістів.

Одним з ним був український півзахисник лісабонської Бенфіки Георгій Судаков. Врешті-решт саме його взяття воріт отримало найбільше голосів під час голосування, повідомляє 24 Канал із посиланням на Liga Portugal.

Який гол Судакова здобув визнання?

Було відзначено гол-красень українця в матчі проти Каса Піа. Він відбувся 9 листопада у рамках 11 туру Прімейра-ліги та завершився внічию з рахунком 2:2.

У тому поєдинку на 17-й хвилині Георгій відкрив рахунок у зустрічі. Він забив ударом з льоту після навісу в штрафний майданчик і скидання головою від Вангеліса Павлідіса.

Гол Судакова визнано найкращим в чемпіонаті Португалії у листопаді: дивіться відео

До слова. У голосуванні Судаков випередив Наїса Джуахру (Ароука), Престіанні (Бенфіка), Дініша Пінту (Морейренсе) та Луїса Суареса (Спортінг).

Зазначимо, що напередодні Георгій допоміг Бенфіці здобути другу поспіль перемогу в Лізі чемпіонів. "Орли" здолали Наполі з рахунком 2:0, завдяки чому піднялися на 25 сходинку в турнірній таблиці етапу ліги.

Що відомо про виступи Судакова за Бенфіку?