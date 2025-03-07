Ребров удивится: Милевский назвал лучшего вратаря сборной Украины

Легенда Динамо дал свою оценку всем голкиперам национальной команды перед играми с Бельгией. Самым лучшим он считает вратаря, который почти не играет при Реброве.

Уже через две недели сборная Украины будет играть стыковые матчи Лиги наций 2024-2025. За право попасть в дивизион А команда Сергея Реброва будет сражаться с Бельгией.

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Вердикт Милевского

По составу сборной остается интригующим вопрос выбора основного вратаря. В распоряжении Реброва есть три сильных кипера, которых он периодически выпускает в основе.

Речь об Андрее Лунине, Анатолии Трубине и Георгии Бущане. Свое мнение относительно лучшего вратаря Украины высказал бывший форвард сборной Артем Милевский, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport Express.

Лунину сегодня тяжело. В важных матчах Реала точно будет стоять Куртуа, пока не получит травму. Что касается Манчестер Юнайтед, то не нам решать. Это его дело. Для меня лучший вратарь – это Жора Бущан, но читал в СМИ, что ему там зарплату не платят в Аль-Шабабе. По Трубину – я с ним не знаком лично, как и с Луниным. Это совсем другое поколение. Поколение тик-тока. Трубин мне очень понравился в игре за сборную Украины против Германии (0:0). Что касается его игры в Португалии, то я не слежу за Бенфикой, поэтому ничего сказать не могу,

– высказался Милевский.

Отметим, что Ребров как раз Бущану меньше всего доверяет среди вратарей. При его руководстве Георгий провел всего три матча, причем в 2024 году – только один против Польши в спарринге.

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В общем Георгий имеет в своем активе 18 встреч в футболке сборной Украины. Зимой Бущан перешел из Динамо в саудовский Аль-Шабаб, где уже успел провести пять игр.