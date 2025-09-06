Тренер Забарного упал с велосипеда и сломал ключицу
- Луис Энрике, главный тренер ПСЖ, сломал ключицу после падения с велосипеда и будет проходить операцию.
- Энрике возглавил ПСЖ в июле 2023 года и привел команду к многочисленным победам, включая триумф в Лиге чемпионов.
- Луис Энрике настоял на трансфере украинца Ильи Забарного, высоко оценивая его игровые качества.
Во время международной паузы, вызванной матчами сборных, серьезно травмировался главный тренер ПСЖ Луис Энрике. Испанский специалист неудачно упал с велосипеда во время прогулки.
Луис Энрике упал с велосипеда в пятницу, 5 сентября. В результате падения 56-летний специалист сломал ключицу, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ПСЖ.
Читайте также Российский вратарь ПСЖ лаконично прокомментировал отношения с Забарным: что сказал Сафонов
Насколько выбыл из-за травмы тренер Забарного?
В заявлении "парижане" сообщили, что тренера доставили в больницу, где ему сделают операцию.
После падения с велосипеда в эту пятницу тренер "ПСЖ" Луис Энрике был доставлен в отделение неотложной помощи и перенесет операцию из-за перелома ключицы,
– говорится в сообщении ПСЖ.
Клуб выразил поддержку главному тренеру и пожелал ему скорейшего выздоровления. Дополнительная информация о состоянии Луиса Энрике появится позже.
Отметим, что именно Луис Энрике настоял на трансфере украинца Ильи Забарного. Испанец высоко оценил игровые качества футболиста сборной Украины.
Справка. Реабилитация после перелома ключицы у взрослых может длиться до 3-4 месяцев. Кость срастается примерно шесть недель. Возвращение Луиса Энрике к работе с командой стоит ожидать через одну – две недели.
Какие достижения Луиса Энрике во главе ПСЖ?
- Испанский специалист возглавил ПСЖ 3 июля 2023 года.
- Луис Энрике привел "парижан" к первому триумфу в Лиге чемпионов. Под его руководством ПСЖ дважды становился чемпионом Лиги 1, дважды выигрывал Кубок Франции и Суперкубок Франции. В 2025 году "красно-синие" завоевали Суперкубок УЕФА.
- Отметим, что наибольших достижений Луис Эрике достиг, когда ПСЖ покинули главные звезды: Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар.
Ранее сообщалось, как Луис Эрике прокомментировал отношения между украинцем Ильей Забарным и россиянином Матвеем Сафоновым.