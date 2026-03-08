Обладатель "Золотого мяча" выкупил 60 билетов на миланское дерби для семьи и друзей
- Лука Модрич выкупил 60 билетов на миланское дерби для семьи и друзей, включая Марио Манджукича.
- Матч против Интера имеет особое значение для Модрича, поскольку его контракт с Миланом заканчивается в конце сезона.
Полузащитник Лука Модрич серьезно подготовился к дерби Милана. Хорват выкупил сразу 60 билетов на матч против Интера и пригласил близких и друзей, среди которых и Марио Манджукич.
Звездный полузащитник Милана решил разделить атмосферу принципиального дерби с самыми близкими людьми. Перед матчем Серии A против Интера он приобрел сразу несколько десятков билетов на трибуны, информирует Sky Sport Italia.
Кого пригласил на миланское дерби Модрич?
Хорватский ветеран Лука Модрич приобрел 60 билетов на миланское дерби, чтобы на трибунах легендарного стадиона Сан-Сиро его поддержали семья и близкие друзья. Часть гостей специально приехала в Италию из Хорватии.
Такой жест футболиста подчеркивает важность матча против Интера, который традиционно является одним из самых принципиальных противостояний в Серии A.
По сообщению AS, дерби вызвало огромный ажиотаж и соберет полностью заполненные трибуны.
Среди гостей – известный друг Модрича
Одним из приглашенных гостей стал бывший нападающий сборной Хорватии и Ювентуса Марио Манджукич. Футболисты давно дружат и вместе выступали за национальную команду.
Экс-форвард также имеет связь с миланским клубом, ведь выступал за Милан в сезоне 2020/21. Поэтому дерби для него стало еще одной возможностью вернуться на трибуны стадиона, где он в свое время играл.
Для самого Модрича этот матч может иметь особое значение. Его контракт с клубом истекает после завершения сезона, а вопрос продления соглашения пока остается открытым.
Достижения Луки Модрича
- Хорватский футболист в 2018-м году стал обладателем "Золотого мяча" и дошел со сборной своей страны до финала чемпионата мира.
- В течение 13 лет выступал в составе мадридского Реала, с которым шесть раз выигрывал Лигу чемпионов.
- Сейчас 40-летний Модрич является одним из лидеров итальянского Милана.