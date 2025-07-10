В следующем сезоне Лука Модрич выйдет на футбольное поле в цветах другого клуба. 39-летний хорватский полузащитник будет выступать в Серии А сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Где будет играть Лука Модрич

По имеющейся информации, Модрич продолжит свой путь в футболе в итальянском чемпионате. Уже бывший капитан Реала присоединится к Милану на правах свободного агента.

Как утверждает Фабрицио Романо, хорват уже договорился с "россонери" относительно контракта в клубе. Соглашение Луки Модрича с миланцами рассчитано на один сезон – до июня 2026 года.

К слову. В составе Реала Лука Модрич завоевал 28 трофеев, в частности шесть кубков Лиги чемпионов. В 2018 году хорватский полузащитник получил "Золотой мяч".

В сезоне 2024/2025 Лука Модрич провел 63 матча за Реал во всех турнирах на клубном уровне. За это время 39-летний хорватский полузащитник забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо принял важное решение по Андрею Лунину и его будущего в Реале в следующем сезоне. Пока игрок остается в команде.