У наступному сезоні Лука Модрич вийде на футбольне поле у кольорах іншого клубу. 39-річний хорватський півзахисник буде виступати в Серії А повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

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Де гратиме Лука Модрич

За наявною інформацією, Модрич продовжить свій шлях у футболі в італійському чемпіонаті. Вже колишній капітан Реала приєднається до Мілана на правах вільного агента.

Як стверджує Фабріціо Романо, хорват вже домовився з "россонері" щодо контракту у клубі. Угода Луки Модрича з міланцями розрахована на один сезон – до червня 2026 року.

До слова. У складі Реала Лука Модрич завоював 28 трофеїв, зокрема шість кубків Ліги чемпіонів. У 2018 році хорватський півзахисник здобув "Золотий м'яч".

У сезоні 2024/2025 Лука Модрич провів 63 матчі за Реал в усіх турнірах на клубному рівні. За цей час 39-річний хорватський півзахисник забив чотири голи та віддав дев'ять результативних передач.

Раніше повідмоляли, що Хабі Алонсо ухвалив важливе рішення щодо Андрія Луніна та його майбутнього у Реалі в наступному сезоні. Поки що гравець залишається у команді.