Лунин получил от Реала разрешение на трансфер –в какую сумму оценивают вратаря сборной Украины

Карьерная история Андрея Лунина в мадридском Реале может вскоре завершиться. Известно, что украинец совершил для этого определенные шаги.

Испании снова начали говорить о смене клуба для Андрея Лунина. Информацией из офиса мадридского Реала поделилось издание El Nacional.

Что теперь известно о будущем Лунина?

Источник отметил, что слухи о недовольстве украинцем количеством его игрового времени являются правдивыми. Украинец решил найти себе новый клуб.

Сообщается, что Андрей также испытывает разочарование планами Реала подписать нового вратаря в случае ухода Тибо Куртуа вместо того, чтобы доверить место основного голкипера ему.

По имеющейся информации, Лунин не намерен оставаться в команде даже после прихода нового главного тренера – Жозе Моуринью. Украинец уже провел переговоры с руководителями клуба, на которых были его представители.

Известно, что Лунином интересуются клубы из Английской Премьер-лиги и итальянской Серии А. Реал хочет получить за своего вратаря 20 миллионов евро и будет препятствовать его уходу.

Отметим, что Андреа Мальдера вызвал вратаря на товарищеские матчи сборной Украины против Польши и Дании.

Что известно о карьере Андрея Лунина?

Он присоединился к Реалу перед сезоном 2018/19. За восемь сезонов кроме мадридского клуба играл также за Леганес, Вальядолид и Овьедо.

В футболке Реала украинец провел 74 официальных матча за все время. Завоевал семь трофеев, среди которых два чемпионства в Испании и две победы в Лиге чемпионов.

Пиком карьеры Лунина в Реале стал сезон 2023/24. В это время он сыграл в 31 матч, в которых помог выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. По итогам 2024 года Андрей попал в число номинантов на Трофей Яшина, но не выиграл его.