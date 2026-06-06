Несмотря на наличие Андрея Лунина в заявке сборной Украины, он так и не стал участником поединков против Польши и Дании. Причины сообщил Андреа Мльдера, его слова передает 24 Канал.

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Что сказал тренер о Лунине?

Наставник сборной Украины дал предматчевую пресс-конференцию в субботу, 6 июня. Один из вопросов касался отсутствия вратаря мадридского Реала.

Он хотел приехать и я говорил с ним по телефону. У него нет никаких травм. Есть определенные проблемы в его клубе. Нет ничего серьезного, но просто не совпали некоторые детали. Мы вместе решили, что он не приедет,

– отметил Мальдера.

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Заметим, что в конце мая появлялась информация, что вратарь провел переговоры с руководителями мадридского Реала. Сообщалось, что украинец может покинуть команду за 20 миллионов евро.

Дания – Украина: что известно?

Без Андрея Лунина сборная Украины сыграет спарринг против датской сборной. Этот поединок состоится в городе Оденсе. Стартовый свисток запланирован 7 июня в 19.30 по киевскому времени.

Ранее, в последний день весны Украина одержала победу над сборной Польши со счетом 0:2 в товарищеском матче. Эта игра стала дебютной для итальянского тренера во главе "сине-желтых" после отставки Сергея Реброва.

Добавим, что 27-летний вратарь Реала не был в расположении сборной Украины с июня 2025-го, когда сыграл в товарищеском поединке против Новой Зеландии (2:1). Впоследствии он пропустил неудачный для нашей национальной команды отбор на чемпионат мира.