Попри наявність Андрія Луніна у заявці збірної України, він так і не став учасником поєдинків проти Польщі та Данії. Причини повідомив Андреа Мльдера, його слова передає 24 Канал.

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Що сказав тренер про Луніна?

Наставник збірної України дав передматчеву пресконференцію у суботу, 6 червня. Одне з питань стосувалось відсутності воротаря мадридського Реала.

Він хотів приїхати і я говорив з ним телефоном. У нього немає жодних травм. Є певні проблеми у його клубі. Нема нічого серйозного, але просто не співпали деякі деталі. Ми разом вирішили, що він не приїде,

– зазначив Мальдера.

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Зауважимо, що у наприкінці травня з’являлась інформація, що воротар провів перемовини з керівниками мадридського Реала. Повідомлялось, що українець може покинути команду за 20 мільйонів євро.

Данія – Україна: що відомо?

Без Андрія Луніна збірна України зіграє спаринг проти данської збірної. Цей поєдинок відбудеться у місті Оденсе. Стартовий свисток заплановано 7 червня о 19.30 за київським часом.

Раніше, в останній день весни Україна здобула перемогу над збірною Польщі з рахунком 0:2 у товариському матчі. Ця гра стала дебютною для італійського тренера на чолі "синьо-жовтих" після відставки Сергія Реброва.

Додамо, що 27-річний воротар Реала не був у розташуванні збірної України з червня 2025-го, коли зіграв у товариському поєдинку проти Нової Зеландії (2:1). Згодом він пропустив невдалий для нашої національної команди відбір на чемпіонат світу.