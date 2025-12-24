Лунин может оказаться в другом испанском клубе: появились условия трансфера футболиста

Андрей Лунин остается вторым номером в мадридском Реале. На фоне этого постоянно появляются слухи, что украинский футболист может покинуть "Королевский клуб".

Недавно в СМИ появилась информация, что голкипер сборной Украины может перейти в другую команду. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на испанское издание Ok Diario.

Читайте также Перес сообщил лично: Реал принял решение относительно будущего Андрея Лунина

Куда может перейти Лунин?

Вильярреал продолжает искать голкипера и уже обращался к Реалу о том, чтобы подписать Лунина после завершения сезона. Также рассматривался вариант с переходом украинца зимой 2026 года, если "сливочные" согласятся.

Ранее "желтая субмарина" хотела подписать вратаря сборной Украины летом 2024 года. Однако тогда он остался в "Королевском клубе" и продлил контракт с до 2030 года.

Сейчас "сливочные" не намерены продавать Лунина, но если Вильярреал сделает предложение в размере 10 миллионов евро, а также голкипер изъявит желание уйти, то мадридцы сядут за стол переговоров.

По информации Playerswitch, Милан планировал подписать украинского голкипера. В итальянском клубе даже попросили Луку Модрича повлиять на переход Лунина, но до конкретных действий дело так и не дошло.

Что известно о Лунине в текущем сезоне?