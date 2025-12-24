Укр Рус
24 декабря, 17:49
Лунин может оказаться в другом испанском клубе: появились условия трансфера футболиста

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Вильярреал заинтересован в подписании Андрея Лунина из Реала после завершения сезона или зимой 2026 года.
  • Милан также проявлял интерес к Лунину, но конкретных шагов для его подписания не предпринял.

Андрей Лунин остается вторым номером в мадридском Реале. На фоне этого постоянно появляются слухи, что украинский футболист может покинуть "Королевский клуб".

Недавно в СМИ появилась информация, что голкипер сборной Украины может перейти в другую команду. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на испанское издание Ok Diario.

Куда может перейти Лунин?

Вильярреал продолжает искать голкипера и уже обращался к Реалу о том, чтобы подписать Лунина после завершения сезона. Также рассматривался вариант с переходом украинца зимой 2026 года, если "сливочные" согласятся.

Ранее "желтая субмарина" хотела подписать вратаря сборной Украины летом 2024 года. Однако тогда он остался в "Королевском клубе" и продлил контракт с до 2030 года.

Сейчас "сливочные" не намерены продавать Лунина, но если Вильярреал сделает предложение в размере 10 миллионов евро, а также голкипер изъявит желание уйти, то мадридцы сядут за стол переговоров.

По информации Playerswitch, Милан планировал подписать украинского голкипера. В итальянском клубе даже попросили Луку Модрича повлиять на переход Лунина, но до конкретных действий дело так и не дошло.

Что известно о Лунине в текущем сезоне?

  • Лунин сыграл в текущем сезоне только в двух матчах за Реал в матче против Олимпиакоса в Лиге чемпионов и против Талаверы в Кубке Испании, пропустив пять мячей.

  • Интересно, что в кубковом поединке 26-летний вратарь появился на поле с капитанской повязкой. Он стал первым украинцем в составе "Королевского клуба", который выходил на поле в роли капитана.

  • Также недавно сообщали, что Лунин может оказаться в Англии. На голкипера сборной Украины претендует победитель Лиги Европы в прошлом сезоне.