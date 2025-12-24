Лунин может оказаться в другом испанском клубе: появились условия трансфера футболиста
- Вильярреал заинтересован в подписании Андрея Лунина из Реала после завершения сезона или зимой 2026 года.
- Милан также проявлял интерес к Лунину, но конкретных шагов для его подписания не предпринял.
Андрей Лунин остается вторым номером в мадридском Реале. На фоне этого постоянно появляются слухи, что украинский футболист может покинуть "Королевский клуб".
Недавно в СМИ появилась информация, что голкипер сборной Украины может перейти в другую команду. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на испанское издание Ok Diario.
Куда может перейти Лунин?
Вильярреал продолжает искать голкипера и уже обращался к Реалу о том, чтобы подписать Лунина после завершения сезона. Также рассматривался вариант с переходом украинца зимой 2026 года, если "сливочные" согласятся.
Ранее "желтая субмарина" хотела подписать вратаря сборной Украины летом 2024 года. Однако тогда он остался в "Королевском клубе" и продлил контракт с до 2030 года.
Сейчас "сливочные" не намерены продавать Лунина, но если Вильярреал сделает предложение в размере 10 миллионов евро, а также голкипер изъявит желание уйти, то мадридцы сядут за стол переговоров.
По информации Playerswitch, Милан планировал подписать украинского голкипера. В итальянском клубе даже попросили Луку Модрича повлиять на переход Лунина, но до конкретных действий дело так и не дошло.
Что известно о Лунине в текущем сезоне?
Лунин сыграл в текущем сезоне только в двух матчах за Реал в матче против Олимпиакоса в Лиге чемпионов и против Талаверы в Кубке Испании, пропустив пять мячей.
Интересно, что в кубковом поединке 26-летний вратарь появился на поле с капитанской повязкой. Он стал первым украинцем в составе "Королевского клуба", который выходил на поле в роли капитана.
Также недавно сообщали, что Лунин может оказаться в Англии. На голкипера сборной Украины претендует победитель Лиги Европы в прошлом сезоне.