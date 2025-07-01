В Реале определились с дальнейшей судьбой Лунина: останется ли украинец в команде
- Андрей Лунин остается в Реале, который планирует на него в новом сезоне, хотя он играет роль запасного голкипера.
- Клуб рассматривает предложения по Лунину от 20 миллионов евро, а сам игрок хотел бы остаться в Реале, несмотря на интерес со стороны других команд.
Мадридский Реал с первого места группы Н вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025. В трех сыгранных поединках Андрей Лунин исполнял роль запасного голкипера.
"Королевский клуб" рассчитывает на украинского голкипера Андрея Лунина в новом сезоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defensa Central.
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Останется ли Лунин в Реале
Назначение нового главного тренера Хаби Алонсо изменило планы Лунина. Ранее украинец рассматривал вариант с возможным уходом из команды.
Впрочем, перспективы Андрея пока остаются в тумане. Испанский специалист продолжает доверять бельгийцу Тибо Куртуа. На Клубном чемпионате мира Лунин не получил своего шанса. Только в случае травмы первого номера "сливочных" украинец может занять место в воротах.
Руководство "галактикос" проинформировало агента Лунина Жорже Мендеша, что клуб будет рассматривать только предложения, которые начинаются от 20 миллионов евро.
Заинтересованность в услугах 26-летнего голкипера проявляли Овьедо и Галатасарай. Однако Лунин хотел бы остаться в Реале.
Напомним, что в прошлом году Андрей Лунин продлил контракт со "сливочными" до 2030 года. В сезоне-2024/25 украинец сыграл 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей, а в 6 поединках сохранил ворота "сухими".
Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах Лунина английского Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" предложили за украинца 15 миллионов евро.