В Реале определились с дальнейшей судьбой Лунина: останется ли украинец в команде

Мадридский Реал с первого места группы Н вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025. В трех сыгранных поединках Андрей Лунин исполнял роль запасного голкипера.

"Королевский клуб" рассчитывает на украинского голкипера Андрея Лунина в новом сезоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defensa Central.

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Останется ли Лунин в Реале

Назначение нового главного тренера Хаби Алонсо изменило планы Лунина. Ранее украинец рассматривал вариант с возможным уходом из команды.

Впрочем, перспективы Андрея пока остаются в тумане. Испанский специалист продолжает доверять бельгийцу Тибо Куртуа. На Клубном чемпионате мира Лунин не получил своего шанса. Только в случае травмы первого номера "сливочных" украинец может занять место в воротах.

Руководство "галактикос" проинформировало агента Лунина Жорже Мендеша, что клуб будет рассматривать только предложения, которые начинаются от 20 миллионов евро.

Заинтересованность в услугах 26-летнего голкипера проявляли Овьедо и Галатасарай. Однако Лунин хотел бы остаться в Реале.

Напомним, что в прошлом году Андрей Лунин продлил контракт со "сливочными" до 2030 года. В сезоне-2024/25 украинец сыграл 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей, а в 6 поединках сохранил ворота "сухими".

Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах Лунина английского Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" предложили за украинца 15 миллионов евро.