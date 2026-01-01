"Лучшее что могло произойти": президент Руха шокировал реакцией на увольнение Лупашко из Карпат
- Владислав Лупашко покинул пост главного тренера львовских Карпат по обоюдному согласию сторон.
- Президент Руха Григорий Козловский выразил удовлетворение от ухода Лупашко, называя это лучшим, что могло произойти во львовском футболе.
В последний день 2025 года львовские Карпаты объявили об уходе с поста главного тренера команды Владислава Лупашко. Стороны разошлись по обоюдному согласию.
Официальное заявление об уходе Владислава Лупашко появилось на официальном сайте и соцсетях львовского клуба. Под публикацией на странице Карпат в фейсбуке в комментарии "залетел" президент Руха Григорий Козловский, который также решил оставить свою реакцию на такую новость, информирует 24 Канал.
Какой была реакция Козловского на уход Лупашко?
Интересно, что своим комментарием владелец "желто-черных" изрядно удивил львовских фанов. Козловский порадовался с того, что Лупашко покидает руль "зелено-белых".
Это лучшее что могло произойти во львовском футболе, по крайней мере этой ночью,
– написал Козловский.
Реакция Козловского на уход Лупашко из Карпат / Скриншот с фейсбука "львов"
Отметим, что на официальном сайте Карпат поблагодарили наставника за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
ФК Карпаты искренне благодарен Владиславу Лупашко за весомый вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей карьере,
– говорится в заявлении львовского клуба.
В СМИ уже давно фигурирует имя испанского специалиста Франа Фернандеса, который вероятно должен стать заменой Лупашко.
Что известно о карьере Лупашко во главе Карпат?
Лупашко пришел в структуру львовского клуба летом 2024-го, когда возглавил юношескую команду U-19. После чего внезапно был назначен главным тренер первой команды "львов".
Во главе "зелено-белых" провел 50 матчей, в которых его подопечные одержали 19 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
Отметим, что на зимний перерыв Карпаты ушли девятыми, набрав в 16-ти турах 19 баллов. Напомним, что в первом сезоне для Лупашко во Львове "львы" остановились в двух шагах от зоны еврокубков – шестая строчка.
Как на уход Лупашко отреагировали фаны Карпат?
Реакция болельщиков "львов" была довольно двоякая. Кто поддержал наставника и поблагодарил его за проделанную работу. А кто-то порадовался вместе с Козловским из новости об уходе Лупашко.
Интересно, что далеко не все уверены, что причина плохих выступлений команды в текущем сезоне 2025 – 2026 была из-за Лупашко и его тренерского штаба. Немало фанов обвиняют во всех бедах директора клуба Андрея Русола и компанию PASS.
Реакции фанов Карпат на уход Лупашко:
- "Спасибо тренеру за интересный период и успехов в дальнейшей карьере".
- "К сожалению, не совсем взвешенное решение, но имеем то что имеем! Не забудьте пасс убрать, ибо это основное зло, тогда будут хоть какие-то выводы сделаны!".
- "Проблемы Карпат все-таки не в тренерах, а – президентах!".
- "Могу лишь поблагодарить его. Вы сделали все что могли, но это дно с дырявыми дырками не вытянешь".
- "Всегда нужно двигаться в перед, тренер, возможно, неплохой, но результаты у команды ужасные".
- "Спасибо и пусть везет Владиславу в других командах, но не против ФК Карпаты Львов".
- "Это правильное решение. Этот человек пока не готов выполнять высокие цели".
- "После Маркевича Лупашко нулевой".
- "Накупить куча шлака и "загнать" тренера. Маркевич был прав".