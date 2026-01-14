Манчестер Юнайтед объявил имя нового тренера: он ранее не проигрывал во главе клуба

Манчестер Юнайтед переживает непростой период последние годы. В прошлом сезоне команда финишировала аж на 15-м месте в АПЛ и осталась без путевки в еврокубки.

В этом сезоне результаты немного улучшились, но это не уберегло Рубена Аморима от отставки. Между тем, клуб нашел замену для португальского коуча, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Манчестер Юнайтед.

Кто возглавил Манчестер Юнайтед?

Аморим был уволен 3 января после серии из трех ничьих подряд. А после игры с Лидсом Рубен провел громкое интервью со скрытой критикой руководства клуба, что стало последней каплей.

На матч Кубка Англии против Брайтона "дьяволов" вывел Даррен Флетчер, который работал в штабе Аморима. Однако клуб решил сделать ставку на другого известного экс-игрока МЮ.

Новым наставником манкунианцев стал Майкл Каррик. Контракт с англичанином действует лишь до конца сезона 2025 – 2026. Отметим, что экс-хавбек 12 лет выступал за Юнайтед.

Что известно о Майкле Каррике?

Вместе с командой Майкл выиграл 18 трофеев, в том числе пять чемпионств АПЛ. Также Каррик помогал клубу выигрывать Лигу чемпионов и Лигу Европы. После завершения игровой карьеры он уже успел потренировать МЮ.

Каррик входил в тренерский штаб Жозе Моуринью и Уле-Гуннара Сульшера. После увольнения норвежца Майкл поруководил командой в роли исполняющего обязанности.

Тогда, в 2021 году, Манчестер набрал семь очков в матчах против Арсенала, Вильярреала и Челси. После этого англичанин провел три года во главе Миддлсбро, во главе которого Каррик выиграл 63 из 136-ти матчей. согласно данным Transfermarkt.

Что творится с Манчестер Юнайтед?