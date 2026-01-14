Манчестер Юнайтед объявил имя нового тренера: он ранее не проигрывал во главе клуба
- Новым тренером Манчестер Юнайтед стал экс-игрок клуба Майкл Каррик.
- Англичанин заменит во главе команды Рубена Аморима.
Манчестер Юнайтед переживает непростой период последние годы. В прошлом сезоне команда финишировала аж на 15-м месте в АПЛ и осталась без путевки в еврокубки.
В этом сезоне результаты немного улучшились, но это не уберегло Рубена Аморима от отставки. Между тем, клуб нашел замену для португальского коуча, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Манчестер Юнайтед.
Кто возглавил Манчестер Юнайтед?
Аморим был уволен 3 января после серии из трех ничьих подряд. А после игры с Лидсом Рубен провел громкое интервью со скрытой критикой руководства клуба, что стало последней каплей.
На матч Кубка Англии против Брайтона "дьяволов" вывел Даррен Флетчер, который работал в штабе Аморима. Однако клуб решил сделать ставку на другого известного экс-игрока МЮ.
Новым наставником манкунианцев стал Майкл Каррик. Контракт с англичанином действует лишь до конца сезона 2025 – 2026. Отметим, что экс-хавбек 12 лет выступал за Юнайтед.
Что известно о Майкле Каррике?
Вместе с командой Майкл выиграл 18 трофеев, в том числе пять чемпионств АПЛ. Также Каррик помогал клубу выигрывать Лигу чемпионов и Лигу Европы. После завершения игровой карьеры он уже успел потренировать МЮ.
Каррик входил в тренерский штаб Жозе Моуринью и Уле-Гуннара Сульшера. После увольнения норвежца Майкл поруководил командой в роли исполняющего обязанности.
Тогда, в 2021 году, Манчестер набрал семь очков в матчах против Арсенала, Вильярреала и Челси. После этого англичанин провел три года во главе Миддлсбро, во главе которого Каррик выиграл 63 из 136-ти матчей. согласно данным Transfermarkt.
Что творится с Манчестер Юнайтед?
- Манкунианцы являются одним из самых титулованных клубов в истории Англии. Юнайтед делит первое место по количеству чемпионских трофеев, выиграв по 20 титулов с Ливерпулем.
- Однако последнее чемпионство команды было еще в 2013 году, когда ею руководил легендарный сэр Алекс Фергюсон. После этого манкунианцы надолго выпали из чемпионской борьбы.
- Аморима назначили тренером в ноябре 2024 года. Однако единственным его достижением в команде стал выход в финал Лиги Европы в прошлом году. Тогда Манчестер уступил в решающем матче Тоттенхэму (0:1).
- В текущем сезоне "красные дьяволы" идут на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ после 21-го тура, отставая лишь на три очка от зоны Лиги чемпионов. Также команда вылетела из Кубка лиги и Кубка Англии на ранних стадиях.