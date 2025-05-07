37-летний боксер Майрис Бриедис недавно дал интервью пророссийскому блогеру Виктору Логику. Титулованный спортсмен рассказал об отношении к международному преступнику Владимиру Путину, пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Бриедис боится за свою безопасность

Бывший чемпион мира признался, почему ни разу не критиковал Путина за вторжение в Украину. Оказывается, нокаутер Бриедис волнуется за безопасность своих родных и Латвии.

"Люди хотели, чтобы я назвал Путина кровавым диктатором. Я, как мужчина, должен отвечать за свои слова. Оскорблять такого человека – это опасно. Причем не только для меня, но и для всей страны.

Об этом должны думать все, кто говорит такие вещи. Такое не прощается. Если бы я был один... Но у меня пятеро детей, есть жена, родители. Я должен думать не только о себе, но и о безопасности своей семьи.

Кто мне может гарантировать безопасность? Латвия, Литва, Эстония? Даже если они соберутся вокруг – не смогут меня защитить", – рассказал Бриедис.

Напомним, что Майрис Бриедис и Александр Усик встречались на ринге в 2018 году. Тогда тяжелую победу одержал украинский боксер.

В отличие от Бриедиса Усик не боится высказываться о Путине. Недавно в интервью британским СМИ Александр в интервью британским СМИ сравнил российского диктатора с Адольфом Гитлером.

Отметим, что Бриедис в Латвии выполняет роль пятой колонны Кремля. Он выступает за поддержку русскоязычного населения своей страны. Боксер неоднократно делал сомнительные заявления относительно войны в Украине.