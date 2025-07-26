Бросила российского пилота, родила ребенка: история любви Ферстаппена и Пике
- Макс Ферстаппен в 2021 году официально объявил об отношениях с Келли Пике.
- В начале мая 2025 года у Ферстаппена и Пике родился общий ребенок.
Макс Ферстаппен один из величайших представителей Формулы-1 современности. Однако фанов интересуют не только достижения нидерландского гонщика, но также и личная жизнь пилота команды Ред Булл.
Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен встречается с роскошной Келли Пике. 24 канал предлагает окунуться в историю любви выдающегося гонщика и бразильской модели.
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Как начались отношения Ферстаппена с Пике?
Макс Ферстаппен в 2021 году официально объявил об отношениях с Келли Пике. Фанаты уже знали бразильскую модель, ведь ради чемпиона мира, она покинула другого пилота команды Ред Булл.
Келли Пике встречалась с российским пилотом Даниилом Квятом. В 2019 году гонщика вернули в Торо Россо – фарм-клуб Ред Булла. После первых гонок в сезоне бразильская модель объявила о беременности.
После рождения дочери Пенелопы Келли Пике объявила о завершении отношений с Даниилом Квятом. Бразильская модель опубликовала соответствующее сообщение с подписью: "Розы красные, фиалки синие, мусор выбрасывают, как и тебя".
Затем дочь легендарного Нельсона Пике начала делиться провокационными фото в компании разных мужчин. Фанаты Даниила Квятова активно начали выражать ненависть в сторону Келли Пике.
В январе 2021 года Келли Пике поделилась фотографией с совместного отдыха с Максом Ферстаппеном. Пилот Ред Булла и бразильская модель уже тогда находились в статусе пары. Интересно, что девушка старшего гонщика на 9 лет.
Отметим, что в начале мая 2025 года у Макса Ферстаппена и Келли Пике появился общий ребенок. Бразильская модель родила выдающемуся автогонщику дочь Лили.
Ферстаппен и Пике объявили о рождении ребенка:
Кто такая Келли Пике?
- Келли Пике родилась в семье легенды Формулы-1 Келли Пике и нидерландской модели Сильвии Тамсма.
- Бразильская модель имеет образование в сфере международных отношений и знает четыре языка.
- Келли работала помощником стилиста в Vogue и специалистом по связям с общественностью.
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