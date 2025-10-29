Максим Дячук стал одним из трех украинцев, которые вышли в стартовом составе Лехии. Также с первых минут кубковое противостояние в составе гостей начали Иван Желизко и Богдан Вьюнник, пишет 24 Канал.

Стоит увидеть Яремчук оформил невероятный дубль в Кубке Греции, забив в стиле Роберто Карлоса

Как Дячук забил в Кубке Польши?

Первая половина встречи прошла без голов – 0:0. Первый гол в матче болельщики увидели аж на 64-й минуте поединка, когда Дячук лучше всех сыграл на втором этаже после подачи с углового. Защитник Динамо, выступающий за польский клуб на правах аренды до конца текущего сезона-2025/2026, открыл счет во встрече 0:1.

Голевую передачу в свой актив записал другой украинец Желизко.

Дячук забил свой дебютный гол в текущем сезоне-2025/2026 за польский коллектив в 14-ти сыгранных матчах (данные Transfermarkt). А вот для Желизка этот ассист стал вторым в сезоне. Также в активе Ивана 3 гола в 13-ти играх.

Видео гола Дячука

К сожалению, такая результативность украинских легионеров не принесла Лехии победу в основное время. Ровно через 10 минут хозяева сравняли цифры на табло 1:1 и перевели встречу в дополнительные 15-минутные таймы. Казалось, что дело идет к серии пенальти, но голы на 115 и 120+2 минутах принесли победу Лехии 1:3.

Следует отметить, что Дячук и Желизко отыграли полный поединок. Зато Вьюнника сняли с игры на 62-й минуте.

Что известно о выступлениях Лехии в текущем сезоне-2025/2026?

Лехия идет дальше в 1/8 финала Кубка Польши.

Относительно чемпионата, то команда, в которой играет трое украинцев, после 13-ти туров идет лишь на 16-й позиции турнирной таблицы польской Екстраклясы, набрав лишь 10 баллов. А это зона игры на вылет.

В еврокубках Лехия не выступает.

Свой следующий матч Лехия сыграет 3 ноября дома в чемпионате против Радомьяка.

Отметим, что 29 октября свой гол в Европе забил Артем Довбык. Украинский форвард принес победу Роме над Пармой в итальянской Серии А 2:1.