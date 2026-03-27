"Кто из нас не поддерживает Путина?": олимпийский чемпион заявил, что все спортсмены на стороне Кремля

Олимпийский чемпион из России Максим Храмцов заявил, что якобы все российские спортсмены поддерживают Владимира Путина. Эти слова прозвучали на фоне требований МОК относительно нейтральности атлетов.

Российские спортсмены продолжают делать политические заявления, несмотря на санкции и ограничения на международной арене. Очередную резонансную позицию озвучил олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, который объявил о завершении карьеры, передает ria.ru.

Что сказал спортсмен о Путине?

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов заявил, что не знает ни одного спортсмена в России, который бы не поддерживал политику президента Владимира Путина.

А покажите мне хоть одного спортсмена, который не поддерживает политику Владимира Путина. Это наш президент и наш лидер, и я считаю, что иначе и быть не может,

– сказал он российским СМИ.

Спортсмен также подтвердил, что участвовал в мероприятиях в поддержку войны против Украины и посещал оккупированные территории, где проводил мастер-классы для детей. По его словам, именно из-за такой позиции его могли не допустить к участию в Олимпиаде.

Кто такой Максим Храмцов?

Максим Храмцов – один из самых успешных российских тхэквондистов последних лет. Он стал олимпийским чемпионом Игр в Токио 2020 в весовой категории до 80 кг, получив первое в истории России золото в этом виде спорта.

Помимо олимпийской победы, Храмцов является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В марте 2026 года спортсмен в 28-летнем возрасте объявил о завершении профессиональной карьеры.

