Максим Кличко не продолжил дело отца в боксе. Однако баскетболист сборной Украины внимательно следит за событиями в этом виде спорта.

Украинский баскетболист Максим Кличко, сын легендарного Виталия Кличко, рассказал, кто среди боксеров ему больше всего нравится, пишет 24 Канал со ссылкой на Blik.ua.

Читайте также Писали, что повесят моего батю: сын Кличко вспомнил первые дни войны

Кто любимые боксеры сына Кличко?

Кличко-младший не был оригинальным и назвал лучших боксеров Украины.

Конечно, батя и дядя мой. Оба они являются легендами. Усик тоже. Очень нравится, как он провел последний бой. Ломаченко также,

– сказал Максим Кличко.

Отдельно сын Кличко остановился на политических предпочтениях Василия Ломаченко.

"Так себе отношусь к его взглядам... Есть вопросы к нему. Хотя спортсмен он замечательный", – сказал Кличко-младший.

Какие футбольные предпочтения Максима Кличко?

20-летний баскетболист увлекается также футболом, которым занимался в детстве.

"Ну, конечно, первым будет Андрей Шевченко. Легенда украинского футбола. Встретился с ним однажды. Знаешь, он очень талантливым игроком был в свое время.

Легенда Баварии Мануэль Нойер, потому что я играл вратаря, когда пробовал свои силы в футболе. Жил в это время в Германии в 2014 году. Видел, как немцы выиграли чемпионат мира. Было просто круто! Нойер – "машина"", – сказал Максим.

Напомним, что в феврале 2025 года Максим Кличко дебютировал за сборную Украины. Сын легенды бокса вышел на площадку в матче отбора на Евробаскет – против Португалии (88:60).

Ранее сообщалось, что Максим Кличко получил травму на молодежном Евро-2025.