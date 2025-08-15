Син Кличка назвав улюблених боксерів, згадавши Усика та Ломаченка
- Максим Кличко назвав своїми улюбленими боксерами Віталія та Володимира Кличків, Олександра Усика та Василя Ломаченка.
- Кличко-молодший також висловився про політичні погляди Ломаченка, зазначивши, що має до нього питання, незважаючи на його спортивні досягнення.
Максим Кличко не продовжив справу батька у боксі. Проте баскетболіст збірної України уважно слідкує за подіями у цьому виді спорту.
Український баскетболіст Максим Кличко, син легендарного Віталія Кличка, розповів, хто серед боксерів йому найбільше подобається, пише 24 Канал з посиланням на Blik.ua.
Хто улюблені боксери сина Кличка?
Кличко-молодший не був оригінальним та назвав найкращих боксерів України.
Звичайно, батя та дядько мій. Обидва вони є легендами. Усик теж. Дуже подобається, як він провів останній бій. Ломаченко також,
– сказав Максим Кличко.
Окремо син Кличка зупинився на політичних вподобаннях Василя Ломаченка.
"Так собі ставлюсь до його поглядів… Є питання до нього. Хоча спортсмен він чудовий", – сказав Кличко-молодший.
Які футбольні уподобання Максима Кличка?
20-річний баскетболіст захоплюється також футболом, яким займався у дитинстві.
"Ну, звичайно, першим буде Андрій Шевченко. Легенда українського футболу. Зустрівся з ним одного разу. Знаєш, він дуже талановитим гравцем був у свій час.
Легенда Баварії Мануель Нойєр, бо я грав воротаря, коли пробував свої сили у футболі. Жив у цей час в Німеччині у 2014 році. Бачив, як німці виграли чемпіонат світу. Було просто круто! Нойєр – "машина"", – сказав Максим.
Нагадаємо, що у лютому 2025 року Максим Кличко дебютував за збірну України. Син легенди боксу вийшов на майданчик у матчі відбору на Євробаскет – проти Португалії (88:60).
Раніше повідомлялося, що Максим Кличко отримав травму на молодіжному Євро-2025.