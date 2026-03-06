"Сидел и плакал": легенда Динамо вспомнил смерть Валерия Лобановского

Максим Шацких – выдающаяся фигура в истории киевского Динамо и лучший бомбардир чемпионатов Украины за все время. Бывший нападающий рассказал о печально известном матче с Металлургом в Запорожье в 2002 году, когда прямо во время игры с инсультом госпитализировали тренера киевлян Валерия Лобановского.

Шацких вспомнил события тех страшных весенних дней в интервью ютуб-проекту другого экс-игрока Динамо Дениса Бойко. По его словам, это был удар для каждого в киевской команде.

Что сказал Шацких о смерти Лобановского?

Выдающийся форвард Динамо поделился эмоциями от момента, когда Лобановскому вдруг стало плохо на тренерской скамье. Шацких утверждает, что команде сказали лететь домой, а наставник оставался в больнице в Запорожье.

Сначала все вроде было хорошо. Утром Валерий Васильевич пришел в себя, попросил его побрить. Врачи как будто немного выдохнули. Но через час-два снова ухудшение. Руководство Динамо заказало самолет из Германии со специальным оборудованием. Не успели,

– рассказал Максим Шацких.

Новость о том, что лучшего тренера в истории Советского Союза и независимой Украины не стало, поступила в день рождения Динамо 13 мая 2002 года. Шацких помнит, что это был лишь один из двух эпизодов в жизни, когда он не сдержал слез.

Я тогда закрылся на балконе, жена не понимала, что происходит. Сколько часов длилось – не могу вспомнить. Просто сидел и плакал. Вчера с ним здоровался, разговаривал, а сегодня уже нет. Невозможно передать словами это состояние,

– поделился Шацких.

