Шацких в интервью Sport-Express призвал "не рубить с плеча" и добавил, что увольнение Реброва было бы самым простым решением, но не факт, что правильным.

Как Шацких защищает Реброва?

Лучший голеадор чемпионатов Украины считает, что почти три года работы Реброва во главе главной команды – это "не много и не мало". Вот во Франции, мол, Дидье Дешам работает уже более 10 лет.

У него был взлет – победа на чемпионате мира 2018 года, и было громкое падение – поражение в финале в 2022 году. И после поражения от Аргентины четыре года назад его не уволили, он остался. В него верят. Конечно, сравнивать сборные Франции и Украины некорректно, разные задачи у команд, разный класс, но в отношении тренера национальной сборной должна быть четкая стратегия, а не шарахание из стороны в сторону,

– подчеркнул Шацких.

Немало фанов в комментариях отметили, что называть "падением" выход команды во второй подряд финал чемпионата мира – довольно странно.

Максим Шацких также предложил дать Сергею Реброву еще один отрезок, на котором он мог бы себя проявить.

Возможно, стоит дать ему еще время и увидеть – справится или нет на длинной дистанции с поставленными задачами. Уволить Реброва – самое простое решение, потому что когда нет результата, то тренер автоматически плохой и все такое, но правильное ли? Не знаю,

– подытожил экс-форвард Динамо.

Шацких и Ребров играли в Динамо вместе на протяжении нескольких сезонов – сначала в 1999 году, а затем в период 2005-2008 годов.

