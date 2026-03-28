"Сине-желтые" уступили Швеции со счетом 1:3, а героем встречи стал автор хет-трика Виктор Дьокереш. После этого провала стали ходить слухи о возможной отставке Сергея Реброва, сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника".
Кто может возглавить сборную Украины?
Сам тренер сборной Украины отказался комментировать этот вопрос и заявил, что готовится к следующей игре команды. Зато в прессе уже появляются кандидаты на должность нового наставника сборной Украины.
Ранее Sport.ua называл претендентами Руслана Ротаня и Унаи Мельгосу. Теперь же появилось новое имя среди кандидатов. Речь об итальянце Андреа Малдеру.
По информации источника, именно он на вершине шорт-листа УАФ в случае прощания с Ребровым. Решение будет приниматься после спарринга с албанцами 31 марта.
Напомним, что специалист работал в тренерском штабе сборной Украины. С 2016 по 2021 годы Андреа был ассистентом Андрея Шевченко, который ныне является президентом УАФ.
После этого Малдера попал в команду экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби. В его штабе Андреа работал в Брайтоне и Марселе, но в феврале итальянцы ушли из французского клуба из-за неудовлетворительных результатов.
Что ждет сборную Украины в 2026 году?
- Наша команда провалила задачу выхода на чемпионат мира-2026. 31 марта Украина сыграет товарищеский матч против Албании в испанской Валенсии.
- Вероятно, в июне нашу команду будут ждать также товарищеские игры, пока другие команды будут готовиться к Мундиалю. А уже осенью Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027.
- Там "сине-желтые" будут играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.