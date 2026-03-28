"Синьо-жовті" поступились Швеції з рахунком 1:3, а героєм зустрічі став автор хет-трику Віктор Дьокереш. Після цього провалу стали ширитися чутки про можливу відставку Сергія Реброва, повідомляє телеграм-канал "Інсайди від Пасічника".

До теми Куди може піти Ребров: відомий клуб зацікавлений у тренері збірної України

Хто може очолити збірну України?

Сам тренер збірної України відмовився коментувати це питання та заявив, що готується до наступної гри команди. Натомість у пресі вже з'являються кандидати на посаду нового наставника збірної України.

Раніше Sport.ua називав претендентами Руслана Ротаня та Унаї Мельгосу. Тепер же з'явилось нове ім'я серед кандидатів. Мова про італійця Андреа Малдеру.

За інформацією джерела, саме він є на вершині шорт-листа УАФ у разі прощання із Ребровим. Рішення буде прийматися після спарингу з албанцями 31 березня.

Нагадаємо, що спеціаліст працював у тренерському штабі збірної України. З 2016 по 2021 роки Андреа був асистентом Андрія Шевченка, який нині є президентом УАФ.

Після цього Малдера потрапив у команду екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі. У його штабі Андреа працював у Брайтоні та Марселі, але у лютому італійці пішли з французького клубу через незадовільні результати.

Що чекає на збірну України у 2026 році?