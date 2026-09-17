Во время пресс-конференции во Львове Андреа Мальдера опроверг какие-либо разногласия с УАФ, сообщает 24 Канал.

"Возможно, я не всем нравлюсь"

Более того, он заверил, что до сих пор ему только сильно помогали, а также предоставили лучшие условия для работы.

Знаю, что моя работа зависит от результатов, но это уже совсем другое дело. Что касается Федерации, ничего сказать не могу, они предоставили мне лучшие условия для того, чтобы я хорошо и качественно работал. Возможно, я не всем нравлюсь, такое бывает. Такова жизнь. Я выкладываюсь на полную и отдаю всю возможную энергию, которая у меня есть,

– сказал Мальдера.

Кроме того, итальянский специалист намекнул, что не цепляется за кресло главного тренера.

"Если бы завтра Федерация должна была принять какое-то решение, я всегда буду благодарен Федерации и этой стране за эту замечательную возможность, которую мне предоставили", – подытожил Мальдера.

Предыстория ситуации с Мальдерой

Накануне журналист и комментатор Игорь Цыганик в своей программе рассказал о непростых взаимоотношениях главного тренера сборной Украины с УАФ, которую возглавляет Андрей Шевченко. По его информации, в Доме футбола якобы ждут неудач итальянского специалиста.

Журналист намекал, что якобы перед товарищескими матчами против Польши и Дании возникали вопросы по поводу дисциплины команды.

"Я понимаю, как команда готовилась к товарищеским матчам против Польши и Дании: что отрабатывалось, кто где был, кто сколько выпил и кто где погулял. Если подготовка к матчам Лиги наций будет такой же, то мы там сильно не наберем очков. С дисциплиной есть вопросы", – сказал Цыганик.

Напомним, 16 сентября Мальдера объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций. В заявку команды попали сразу пять дебютантов. Первый матч украинской команды состоится уже 25 сентября на выезде против Венгрии.