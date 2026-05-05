Мальдера может отказаться от сборной Украины в последний момент по странной причине

Сборная Украины неудачно начала 2026 год. Команда Сергея Реброва не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2026.

"Сине-желтые" уступили Швеции (1:3) на стадии плей-офф. После этого провала в нашей сборной назрела смена главного тренера, сообщает журналист Игорь Циганык.

Что не так с контрактом Мальдеры?

Еще в апреле Сергей Ребров покинул свой пост, а на его место начали сватать первого иностранца. Ожидается, что главным тренером сборной Украины в ближайшее время должен стать Андреа Мальдера.

Однако соглашение с итальянцем может сорваться. Игорь Цыганик рассказал, что УАФ имеет специфические планы по конракту для Мальдеры, ведь полноценный контракт тренер получит не сразу.

Ассоциация намерена назначить Андреа в роли исполняющего обязанности тренера. Он должен провести два спарринга в июне в этом статусе и только в случае успеха в этих встречах итальянцу будет предложен полноценный контракт.

Сообщается также, что сам Мальдера от такого варианта не в восторге. Он желает получить полноценный контракт и иметь возможность подготовить сборную к официальным играм осенью.

Кто такой Андреа Мальдера?

Напомним, что Мальдера уже работал в сборной Украины. Он был ассистентом Андрея Шевченко с 2016 по 2021 годы. Экс-игрок "сине-желтых" Евгений Левченко в эксклюзивном комментарии 24 Канала положительно оценил кандидатуру Андреа.

Мальдера – очень сильный тренер тактически и очень понимает игру. Он постоянно улучшает себя и развивается. Думаю, что выступление в Лиге наций и четвертьфинал Евро – это тоже заслуга Мальдеры, как и всего тренерского штаба. Мое мнение: это тот тренер, который может потянуть украинскую сборную. Он работал уже в украинской среде, понимает наш футбол и знает этих игроков,

– считает Левченко.

Отметим, что Мальдера до сих пор не работал главным тренером ни в одной команде. После ухода штаба Шевченко из сборной итальянец присоединился к команде экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.

Вместе с ним специалист работал в Брайтоне и Марселе, но не пошел за Роберто в Тоттенхэм. Ранее Игорь Бурбас рассказывал, что Сергей Ребров видел Игоря Йовичевича в роли своего преемника в сборной Украины.

