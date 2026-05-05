Мальдера может отказаться от сборной Украины в последний момент по странной причине
- Андреа Мальдера может не стать главным тренером сборной Украины.
- Итальянец не доволен условиями контракта от УАФ.
Сборная Украины неудачно начала 2026 год. Команда Сергея Реброва не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2026.
"Сине-желтые" уступили Швеции (1:3) на стадии плей-офф. После этого провала в нашей сборной назрела смена главного тренера, сообщает журналист Игорь Циганык.
Что не так с контрактом Мальдеры?
Еще в апреле Сергей Ребров покинул свой пост, а на его место начали сватать первого иностранца. Ожидается, что главным тренером сборной Украины в ближайшее время должен стать Андреа Мальдера.
Однако соглашение с итальянцем может сорваться. Игорь Цыганик рассказал, что УАФ имеет специфические планы по конракту для Мальдеры, ведь полноценный контракт тренер получит не сразу.
Ассоциация намерена назначить Андреа в роли исполняющего обязанности тренера. Он должен провести два спарринга в июне в этом статусе и только в случае успеха в этих встречах итальянцу будет предложен полноценный контракт.
Сообщается также, что сам Мальдера от такого варианта не в восторге. Он желает получить полноценный контракт и иметь возможность подготовить сборную к официальным играм осенью.
Кто такой Андреа Мальдера?
Напомним, что Мальдера уже работал в сборной Украины. Он был ассистентом Андрея Шевченко с 2016 по 2021 годы. Экс-игрок "сине-желтых" Евгений Левченко в эксклюзивном комментарии 24 Канала положительно оценил кандидатуру Андреа.
Мальдера – очень сильный тренер тактически и очень понимает игру. Он постоянно улучшает себя и развивается. Думаю, что выступление в Лиге наций и четвертьфинал Евро – это тоже заслуга Мальдеры, как и всего тренерского штаба. Мое мнение: это тот тренер, который может потянуть украинскую сборную. Он работал уже в украинской среде, понимает наш футбол и знает этих игроков,
– считает Левченко.
Отметим, что Мальдера до сих пор не работал главным тренером ни в одной команде. После ухода штаба Шевченко из сборной итальянец присоединился к команде экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.
Вместе с ним специалист работал в Брайтоне и Марселе, но не пошел за Роберто в Тоттенхэм. Ранее Игорь Бурбас рассказывал, что Сергей Ребров видел Игоря Йовичевича в роли своего преемника в сборной Украины.
С кем будет играть сборная Украины в 2026 году?
- Дебют нового главного тренера сборной Украины состоится в июне этого года. Наша сборная должна провести два товарищеских матча в этот период.
- Одним из соперников будет сборная Дании, с которой "сине-желтые" будут играть 7 июня в Оденсе. Также наша команда должна сыграть против Польши.
- Осенью сборную Украины ждут матчи Лиги наций в дивизионе В. Соперниками "сине-желтых" по группе станут Венгрия, Северная Ирландия и Грузия.