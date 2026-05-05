"Синьо-жовті" поступились Швеції (1:3) на стадії плей-оф. Після цього провалу в нашій збірній назріла зміна головного тренера, повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Що не так з контрактом Мальдери?

Ще у квітні Сергій Ребров залишив свою посаду, а на його місце почали сватати першого іноземця. Очікується, що головним тренером збірної України наближчим часом має стати Андреа Мальдера.

Проте угода із італійцем може зірватися. Ігор Циганик розповів, що УАФ має специфічні плани щодо конракту для Мальдери, адже повноцінний контракт тренер отримає не одразу.

Асоціація має намір призначити Андреа в ролі виконуючого обов'язки тренера. Він має провести два спаринги в червні в цьому статусі і лише в разі успіху в цих зустрічах італійцю буде запропонований повноцінний контракт.

Повідомляється також, що сам Мальдера від такого варіанту не в захваті. Він бажає отримати повноцінний контракт та мати мжливість підготувати збірну до офіційних ігор восени.

Хто такий Андреа Мальдера?

Нагадаємо, що Мальдера вже працював у збірній України. Він був асистентом Андрія Шевченка з 2016 по 2021 роки. Ексгравець "синьо-жовтих" Євген Левченко в ексклюзивному коментарі 24 Каналу позитивно оцінив кандидатуру Андреа.

Мальдера – дуже сильний тренер тактично та дуже розуміє гру. Він постійно покращує себе та розвивається. Думаю, що виступ в Лізі націй та чвертьфінал Євро – це теж заслуга Мальдери, як і всього тренерського штабу. Моя думка: це той тренер, який може потягнути українську збірну. Він працював вже в українському середовищі, розуміє наш футбол та знає цих гравців,

– вважає Левченко.

Відзначимо, що Мальдера досі не працював головним тренером в жодній команді. Після відходу штабу Шевченка зі збірної італієць доєднався до команди екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Разом із ним спеціаліст працював у Брайтоні та Марселі, але не пішов за Роберто в Тоттенхем. Раніше Ігор Бурбас розповідав, що Сергій Ребров бачив Ігоря Йовічевича в ролі свого наступника в збірній України.

