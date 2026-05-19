Мальдера – в сложном положении, – интервью Федорчука о новом тренере сборной Украины

Национальная сборная получила нового главного тренера. Эксперт рассказал, что это означает для украинского футбола, с чем придется столкнуться Андреа Мальдере и какие ошибки мог уже допустить новоназначенный тренер.

В понедельник, 18 мая, главным тренером сборной Украины официально стал 55-летний итальянский специалист Андреа Мальдера. Во время его первой пресс-конференции футбольная общественность узнала также и заявку на предстоящие товарищеские матчи против Польши и Дании.

В общем, специалист имеет хорошую репутацию в Украине, поскольку он уже работал с нашей сборной с 2016 по 2021 годы, когда был ассистентом Андрея Шевченко. При этом самостоятельно Андреа еще никогда не был главным тренером.

В то же время еще накануне назначения мнения экспертов разнились. Если бывшие футболисты "сине-желтых" Евгений Левченко и Сергей Кривцов считали такой выбор УАФ удачным, то легендарный тренер Йожеф Сабо имел другого кандидата – Мирона Маркевича.

После назначения Андреа Мальдеры 24 Канал эксклюзивно пообщался с известным украинским тренером и футбольным экспертом, бывшим наставником симферопольской Таврии Олегом Федорчуком. Эксперт дал собственную оценку тому, что сейчас происходит вокруг национальной команды.

Почему эксперт считает назначение Мальдеры не лучшим решением?

Олег Викторович, какие ваши мысли относительно назначения Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной?

Для меня, как для футбольного специалиста, который скоро будет 50 лет как в этой игре, хотелось бы, чтобы это был наш отечественный специалист.

Мы всегда считали себя более-менее футбольной страной. Еще с советских времен Украина была самой футбольной республикой, а после распада СССР тоже чего-то достигали.

Это событие ярко демонстрирует, что кризис в нашем футболе есть. И для меня такое решение становится еще более странным, ведь в кризис обычно полагаются на внутренние резервы.

Сейчас все говорят о кризисном периоде в итальянском футболе, а мы в это время назначаем главным тренером сборной итальянца, который в родной стране вообще не работал в должности тренера. Возникает риторический вопрос: "если у них кризис, то что тогда у нас?".

Мне не понравился сам процесс назначения Мальдеры. Это было очень по-советски, а не по-европейски.

Что вы имеете в виду?

Сначала увольнение Реброва, которое было без публичного отчета и объяснения причин. Затем последовало назначение нового о, котором больше писали журналисты, чем в УАФ. Вот это вызвало не слишком хорошее впечатление.

Сам факт смены – привычное дело. Тренеров меняют постоянно. Но ведь вопрос: "как?". Форма имеет значение, потому что сейчас мы выглядим как недоразвитая страна.



Андрей Шевченко и Андреа Мальдера / УАФ

Сумеет ли новый тренер изменить игру сборной?

Мальдера уже работал в сборной в течение пяти лет. Можно ли ожидать, что мы вернемся к стилю игры, который национальная команда демонстрировала во времена Шевченко?

Вряд ли. Существует ошибочное мнение, что тренер может изменить качество команды не меняя состав. Футболисты играют так, как умеют. Они не могут играть в какой-то другой футбол и намерения тренера не меняют саму игру.

Я не ожидаю изменений в тактике. Например, как бы себя не рекламировал Ребров, а до него Шевченко – они играли, как при Фоменко. А до Фоменко – как во времена Блохина. Все зависит от исполнителей.

Поэтому назначение Мальдеры выглядит немного как эксперимент, но хочется пожелать ему успеха. Выступления сборной это всегда: наша боль, наши желания и наши мечты.

То есть, по вашему мнению, у нас банально нет подбора исполнителей, чтобы менять игру?

Да. Специфика сборной заключается в том, что здесь прежде всего надо за короткое время установить психологический контакт с футболистами: найти понимание в каком они состоянии и то, какие слова нужно в это время говорить.

В национальной команде нет системы стимулов, как в клубах. Когда президентом ФФУ (нынешняя УАФ, – 24 Канал) был Григорий Суркис – стимулировали довольно часто, команда играла банально за деньги. Сейчас этого нет.

У меня есть сомнения, что иностранец может за короткое время найти контакт со всеми футболистами. Это очень непросто.

Ранее итальянский специалист успешно работал в сборной Украины / Фото из инстаграма Мальдеры

Возможно, Андреа Мальдере поможет то, что новый главный тренер будет жить в Украине..

Когда прочитал об этом – поймал себя на мысли, что это больше "камень в огород" Реброва, чем реальный позитив. А как может быть иначе? Я вообще не понимаю, как можно работать в воюющей стране, а жить в Испании. Не пойму также почему журналисты не поднимали этот вопрос.

При каденции Реброва, и не только, это поразило больше всего. Это не по-человечески. То, что новый тренер будет жить в Украине – хорошо, но не плюс. Это абсолют.

Еще после вылета от Швеции в плей-офф квалификации к чемпионату мира звучал довольно спорный тезис о том, что сейчас у нас довольно молодая команда и она еще находится на этапе становления. Возникает вопрос: а с какими же тогда изменениями в следующие два года придется столкнуться Мальдере?

Молодая или не молодая сборная – неважно. Это имеет значение в клубах, поскольку от этого зависит цена. В национальной команде не надо никого продавать, там надо получать результат.

Сборная – это лучшие игроки с украинским паспортом, которые есть на вот этом этапе развития нашего футбола. Не перспективные, не ветераны, не зрелые или молодые – лучшие.

Если бы у нас появился Ямаль, который бы был гражданином Украины, то он бы играл в 16 лет. И если бы Ярмоленко забивал в 36 в каждом матче с игры, а не с пенальти – он должен был бы играть. В этой команде должны быть и молодые футболисты как Пономаренко, и опытные как Будковский.

Что дальше для Андрея Ярмоленко?

Вы вовремя вспомнили Андрея Ярмоленко. Он еще помощник "сине-желтой" команды, или уже время красиво попрощаться?

Считаю, что это попытка тренера найти психологический контакт с игроками Динамо. У Андрея есть и авторитет, а также он один из лучших футболистов с точки зрения профессионализма.

Ярмоленко сейчас очень помог Игорю Костюку и думаю, что тренер ему благодарен за работу в коллективе. Считаю, что сейчас Мальдера имеет время для именно таких экспериментов.

Андрей Ярмоленко в сборной Украины / Фото Getty Images

Вы имеете в виду, что во время товарищеских матчей нужно проверять различные варианты состава, схем и тактик?

Не только. В общем, ведущие игроки не очень любят проводить такие матчи во время отпуска. На товарищеские матчи хорошо было бы вызывать не очень "раскрученных" исполнителей, которые имеют статус "на перспективу". Но мы видим, что, кроме Геннадия Синчука, из таких исполнителей никого не пригласили.

Является ли достаточным количество новичков в первой заявке Мальдеры?

Почему? Есть еще один новичок – центрбек румынской Университати Александр Романчук. Он только что оформил "золотой дубль" в Румынии.

Но ему 26 лет. Он уже не является молодым. В Украине хорошо знаем его по выступлениям за Кривбасс.

Какова ваша общая оценка появления в сборной двух дебютантов – Синчука и Романчука?

Я не думаю, что на них в команде кто-то серьезно рассчитывает. Это попытка дать сигнал другим футболистам – тренерский штаб смотрит на кадры. Понимаете, те кто еще стоит в очереди в сборную должны чувствовать, что эта очередь когда-то закончится.

Поэтому вызов Синчука и Романчука – логичный шаг. Но считаю, что многим другим можно было бы дать отдых, а на их место пригласить исполнителей, которые хорошо проявили себя в УПЛ. Здесь делаю поправку на то, что новый главный тренер сейчас находится в сложном положении.

Последние годы Мальдера провел на клубном уровне, поэтому явно не слишком следил за украинским футболом. Я знаю, что такое работать в сезоне. Это такой график, когда ты иногда забываешь о днях рождения своих близких. Первый созыв – не его сборная. Думаю, что ему советовали специалисты из УАФ.

Если бы у вас была возможность помочь новому тренеру сборной Украины и немного освежить состав, кого именно вы бы позвали?

Не хочу называть фамилии, поскольку это влияет на самих игроков. Но это прежде всего защитники. И из ЛНЗ, и из Металлиста 1925. Потенциальных исполнителей для проверки может быть немало.

Мы же помним случай с попаданием в сборную Ивана Калюжного. Он не был настолько ярким исполнителем в Александрии, чтобы его брать в сборную, но вызвали из-за ряда травм. И он закрепился в первом составе.

Я поэтому и не зря уже спрашивал об Александре Романчуке. Он попал в заявку тоже при экспериментальных обстоятельствах. На его позиции мы имеем травмированных Максима Таловерова и Арсения Батагова, а Илья Забарный будет участником финала Лиги чемпионов в канун первого товарищеского матча Украины. Может ли защитник Университати закрепиться в сборной, как это сделал Калюжный?

Нет. Я помню его в Кривбассе, где были не слишком довольны его действиями. Тренеры рассчитывали на него как на ведущего исполнителя, а он таким не был. Случались матчи, в которых он как минимум не выглядел как футболист сборной. Возможно, в Румынии что-то такое и случилось, что Романчук улучшился.

Александр Романчук / Фото: Университатя Крайова

Станут ли товарищеские матчи показателем работы Мальдеры?

Олег Викторович, заключительный вопрос. Ваши ожидания от товарищеских поединков с Польшей и Данией. Можем ли что-то важное увидеть в этих матчах?

Только отношение к своей сборной. Эти игры покажут, кто профессионал и кто действительно хочет играть за сборную. Еще раз отмечу, что в этих спаррингах нужно пересмотреть исполнителей, ведь потом, со стартом Лиги наций, не будет времени.

