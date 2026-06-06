Мальдера откровенно высказался об участии Малиновского и Забарного в игре сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал кадровые изменения в национальной команде. Некоторые исполнители уже знают, какую роль будут выполнять в следующем матче.

В субботу, 6 июня, наставник "сине-желтых" пообщался с журналистами, которым рассказал об определенных решениях относительно поединка против Дании. Его слова на пресс-конференции передает 24 Канал.

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О ком из игроков говорил Андреа Мальдера?

Наставник нашей сборной отметил, что уже знает имена как минимум двух футболистов, которые начнут матч Дания – Украина с первых минут.

Могу сказать, что Малиновский и Забарный будут играть в стартовом составе,

– заявил Мальдера.

Оба футболиста не приняли участия в победном спарринге с Польшей (2:0). Исполнители присоединились к лагерю национальной команды уже после поединка во Вроцлаве.

Напомним, что 30 мая Илья Забарный стал победителем Лиги чемпионов в составе французского ПСЖ. В финальном матче украинский защитник вышел на поле на 106-й минуте.

Сборная Украины: что дальше?

Уже в воскресенье, 7 июня, Украина сыграет товарищеский матч с Данией в городе Оденсе. Стартовый свисток запланирован 7 июня в 19.30 по киевскому времени.

В сентябре наша команда начнет участие в новом сезоне Лиги наций. Во время жеребьевки наша команда попала в группу B2 с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией. Матчи будут проходить в сентябре-ноябре 2026 года.