Мальдера откровенно высказался об участии Малиновского и Забарного в игре сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал кадровые изменения в национальной команде. Некоторые исполнители уже знают, какую роль будут выполнять в следующем матче.
В субботу, 6 июня, наставник "сине-желтых" пообщался с журналистами, которым рассказал об определенных решениях относительно поединка против Дании. Его слова на пресс-конференции передает 24 Канал.
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О ком из игроков говорил Андреа Мальдера?
Наставник нашей сборной отметил, что уже знает имена как минимум двух футболистов, которые начнут матч Дания – Украина с первых минут.
Могу сказать, что Малиновский и Забарный будут играть в стартовом составе,
– заявил Мальдера.
Оба футболиста не приняли участия в победном спарринге с Польшей (2:0). Исполнители присоединились к лагерю национальной команды уже после поединка во Вроцлаве.
Напомним, что 30 мая Илья Забарный стал победителем Лиги чемпионов в составе французского ПСЖ. В финальном матче украинский защитник вышел на поле на 106-й минуте.
Сборная Украины: что дальше?
Уже в воскресенье, 7 июня, Украина сыграет товарищеский матч с Данией в городе Оденсе. Стартовый свисток запланирован 7 июня в 19.30 по киевскому времени.
В сентябре наша команда начнет участие в новом сезоне Лиги наций. Во время жеребьевки наша команда попала в группу B2 с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией. Матчи будут проходить в сентябре-ноябре 2026 года.