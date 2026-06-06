У суботу, 6 червня, наставник "синьо-жовтих" поспілкувався з журналістами, яким розповів про певні рішення стосовно поєдинку проти Данії. Його слова на пресконференції передає 24 Канал.

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Про кого з гравців говорив Андреа Мальдера?

Керманич нашої збірної зазначив, що уже знає імена щонайменше двох футболістів, які розпочнуть матч Данія – Україна з перших хвилин.

Можу сказати, що Маліновський і Забарний гратимуть у стартовому складі,

– заявив Мальдера.

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Обидва футболісти не взяли участі у переможному спарингу з Польщею (2:0). Виконавці доєднались до табору національної команди уже після поєдинку у Вроцлаві.

Нагадаємо, що 30 травня Ілля Забарний став переможцем Ліги чемпіонів у складі французького ПСЖ. У фінальному матчі український захисник вийшов на поле на 106-й хвилині.

Збірна України: що далі?

Уже у неділю, 7 червня, Україна зіграє товариський матч з Данією у місті Оденсе. Стартовий свисток заплановано 7 червня о 19.30 за київським часом.

У вересні наша команда розпочне участь у новому сезоні Ліги націй. Під час жеребкування наша команда потрапила у групу B2 з Грузією, Північною Ірландією та Угорщиною. Матчі відбуватимуться у вересні-листопаді 2026 року.