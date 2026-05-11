Де Росси объявил о расставании с Малиновским — что ждет футболиста сборной Украины

Главный тренер итальянского Дженоа Даниэле Де Росси прокомментировал будущее 33-летнего полузащитника Руслана Малиновского. Украинец получит больше игрового времени.

Даниэле Де Росси поговорил с итальянскими журналистами о завершении клубного сезона 2025/26. В разговоре для Tuttomercatoweb наставник "грифонов" не забыл и о Руслане Малиновском.

К теме Малиновский забил гол-красавец и ворвался в элитный рейтинг

Как это связано с будущим украинца?

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии сказал, что собирается задействовать Руслана Малиновского в предстоящем матче. Наставник Дженоа фактически подтвердил уход исполнителя из клуба в следующее трансферное окно.

Для чего нам нужны последние два матча Серии А? К матчам надо готовиться, искать правильные и здоровые стимулы. Мы дадим возможность Малиновскому попрощаться с болельщиками, дадим сыграть тем, кто играл чуть меньше,

– сказал Де Росси.

Напомним, что ранее стало известно об интересе турецкого Трабзонспора к кандидатуре полузащитника сборной Украины. В апреле президент коллектива из Суперлиги Эртугрул Доган заявил, что клуб подписал контракт с игроком. Его слова привело издание NTV Spor.

Матч Дженоа – Милан состоится 17 мая. Начало встречи запланировано в 16.00 по киевскому времени.

Как сыграли Малиновский и Дженоа в кампании 2025/26?

Руслан Малиновский сыграл за Дженоа 34 матча во всех турнирах текущего сезона. На его счету шесть голов и три результативные передачи.

За два тура до завершения текущего розыгрыша итальянской Серии А Дженоа занимает 14 место в турнирной таблице. Подопечные Де Росси обеспечили себе сохранение места в лиге на следующий сезон, но потеряли математические шансы на попадание в еврокубки. Поэтому завершающие поединки для Малиновского и партнеров имеют формальное значение.

Как сложилась карьера украинца в Дженоа?