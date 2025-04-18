Аморим признался, благодаря чему МЮ удалось сделать невероятный камбэк в Лиге Европы

В четверг, 17 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. В одном из них Манчестер Юнайтед дома принимал Лион.

После ничьей во Франции (2:2) команды на "Олд Траффорд" выдали фантастический по драматургии поединок. "Красные дьяволы" одержали победу со счетом 5:4 в лучших традициях эпохи сэра Алекса Фергюсона.

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Послематчевый комментарий Аморима

Подопечные Рубена Аморима выиграли первый тайм со счетом 2:0, однако не удержали преимущество – Лион перевел игру в дополнительное время, забив два мяча на 71-й на 78-й минутах. Гости уже в меньшинстве дважды шокировали зрителей, поведя 4:2, но Манчестер Юнайтед не сдался и за несколько минут до финального свистка смог трижды отправить мяч в сетку ворот соперника.



МЮ перевернул игру за 7 минут / скриншот из трансляции

После финального свистка главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился эмоциями от большого камбека своей команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports. Он признался, что, когда счет был 2:4, то думал, что это конец и рассказал, благодаря чему удалось перевернуть игру:

"Думал, что уже все. Но, как видим, все возможно. Я смотрел документальный фильм о победе команды над Баварией в Лиге чемпионов-1999 (2:1). Это дало мне вдохновение. Мы шли на кардинальные изменения в атаке. Поэтому на поле вышел Харри Магуайр, ведь только он умеет так забивать головой. Это были тяжелые 120 минут матча.

Несмотря на нашу нестабильность мы провели очень хорошую игру. Отыграть в таком матче на серьезном уровне – это достижение. Манчестер Юнайтед – это характер. Надеюсь, что такие моменты дадут команде импульс и хорошую мотивацию".

Интересно. Победа со счетом 5:4 стала лишь второй в истории Манчестер Юнайтед. Впервые такой результат был зафиксирован в феврале 1958 года, когда "красные дьяволы" обыграли Арсенал.

Отметим, что в полуфинале Лиги Европы МЮ сыграет против Атлетика Бильбао. Матчи состоятся 1 и 8 мая.