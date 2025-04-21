На этой неделе в чемпионате Англии 2024-2025 пройдут встречи 34 тура АПЛ. На вторник, 22 апреля, вынесен центральный матч тура, в котором Манчестер Сити будет принимать Астон Виллу, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Бой за Лигу чемпионов

Манкунианцы проводят крайне неудачный сезон. Команда Пепа Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов на первой же стадии плей-офф, а в чемпионате выпала из чемпионской гонки еще в декабре-январе.

Пока же Сити имеет две цели в этом сезоне – выиграть Кубок Англии и попасть в топ-5 чемпионата. Это даст возможность Манчестеру квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

За пять туров до финиша подопечные Гвардиолы занимают 4 место, однако сразу три команды отстают всего на одно очко. Одной из них является Астон Вилла, которая набрала невероятную форму.

Команда Унаи Эмери едва не выбила ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ. А в чемпионате Англии бирмингемцы выиграли пять матчей подряд с суммарным счетом 13:2. Как следствие, Вилла поднялась на седьмое место и только по разнице мячей уступает Челси, который идет в зоне Лиги чемпионов.

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Прогноз Favbet

В отчетной же встрече Астон Вилла будет андердогом противостояния. Коэффициент на ее победу над Манчестер Сити составляет 3,90, тогда как на успех манкунианцев – 1,86. Ничья же оценивается в 4,05 согласно котировкам Favbet.

При этом эксперты уверены в очень результативном матче. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,52, тогда как на ТМ2,5 – 2,55. Вероятность того, что забьют обе команды, равна 1,53.

Отметим, что Астон Вилле удалось выиграть два из последних четырех матчей против Манчестер Сити. Среди них и встреча в первом круге, когда подопечные Эмери торжествовали со счетом 2:1.