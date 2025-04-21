Цього тижня в чемпіонаті Англії 2024-2025 пройдуть зустрічі 34 туру АПЛ. На вівторок, 22 квітня, винесений центральний матч туру, в якому Манчестер Сіті прийматиме Астон Віллу, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Бій за Лігу чемпіонів

Манкуніанці проводять вкрай невдалий сезон. Команда Пепа Гвардіоли вилетіла з Ліги чемпіонів на першій же стадії плей-оф, а у чемпіонаті випала з чемпіонської гонки ще у грудні-січні.

Наразі ж Сіті має дві мети в цьому сезоні – виграти Кубок Англії та потрапити у топ-5 чемпіонату. Це дасть можливість Манчестеру кваліфікуватися в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

За п'ять турів до фінішу підопічні Гвардіоли посідають 4 місце, проте одразу три команди відстають всього на одне очко. Однією з них є Астон Вілла, яка набрала неймовірну форму.

Команда Унаї Емері ледь не вибила ПСЖ у чвертьфіналі ЛЧ. А у чемпіонаті Англії бірмінгемці виграли п'ять матчів поспіль із сумарним рахунком 13:2. Як наслідок, Вілла піднялась на сьоме місце та лише за різницею м'ячів поступається Челсі, який йде у зоні Ліги чемпіонів.

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Прогноз Favbet

У звітній же зустрічі Астон Вілла буде андердогом протистояння. Коефіцієнт на її перемогу над Манчестер Сіті становить 3,90, тоді як на успіх манкуніанців – 1,86. Нічия ж оцінюється у 4,05 згідно з котируваннями Favbet.

При цьому експерти впевнені у дуже результативному матчі. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,52, тоді як на ТМ2,5 – 2,55. Ймовірність того, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,53.

Відзначимо, що Астон Віллі вдалось виграти два з останніх чотирьох матчів проти Манчестер Сіті. Серед них і зустріч у першому колі, коли підопічні Емері тріумфували з рахунком 2:1.