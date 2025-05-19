Поединок состоится на манчестерском "Этихад". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени, информирует 24 Канал.

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Победа, которая может улучшить позиции обоих клубов

Это будет встреча 6-й и 11-й команд турнирной таблицы АПЛ-2024/2025. Манчестер Сити после 36-ти туров набрал 65 баллов и идет в зоне группового раунда Лиги Европы-2025/2026. У Борнмута 53 набранных очка.

Ближайшая игра станет для МанСити и Борнмута 24-й в очных противостояниях. Сейчас статистика "вишен" против "горожан" является крайне негативной – только одна победа при 2-х мировых и аж 20-ти поражениях.

Последний раз команды играли между собой менее двух месяцев назад, когда подопечные Пепа Гвардиолы переиграли на выезде Борнмут 2:1 в рамках четвертьфинала Кубка Англии.

К слову. В предыдущем туре МанСити неожиданно на выезде расписал нулевую ничью с Саутгемптоном, а Борнмут минимально дома уступил Астон Вилле 0:1.

Победа в предстоящем матче позволит "горожанам" выйти на 3-ю строчку таблицы АПЛ. Сити смогут опередить Астон Виллу, Челси и Ньюкасл. Зато "вишни" благодаря новым трем очкам смогут подняться на 8-е место, оставив за своей спиной Брентфорд, Фулхэм и Брайтон. Но здесь все зависит от результата матча Брайтона против досрочного чемпиона этого сезона АПЛ-2024/2025 Ливерпуля, который состоится 19 мая.

Прогноз Favbet

Манчестер Сити – 100-процентный фаворит по линии Favbet. Победу "горожан" оценивают коэффициентом 1,54. В то же время как победу Борнмута оценивают в 5,70. Ничья в предстоящем матче – 4,65.

На то, что команды пробьют тотал голов больше 2,5 1,52. Коэффициент не слишком высокий, поэтому можно понять, что нас будет ждать результативный поединок. Из этого следует, что коэффициент на обе команды забьют есть 1,65.

Первый гол в матче следует ждать от хозяев поля – 1,47 против 3 ровно на то, что первыми нули на табло размочат "вишни".

Кто будет иметь лучшие шансы забить?

  • Эрлинг Холанд – 1,60;
  • Омар Мармуш – 1,90;
  • Фил Фоден – 2,50;
  • Эванильсон Франциско и Савиньо – по 3.